老師聯絡簿鼓勵「考試粗心要加油」 家長反嗆：別推卸責任

孩子在學校上課時，最能掌握同學狀況的就是班級導師，若有任何建議和事項，老師經常會透過聯絡簿與家長溝通。不過近日網上流傳一張照片，為一名教師在聯絡簿寫下「考試粗心，下次再加油」等鼓勵字眼，卻被家長反罵「不要推卸責任」，引發討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，從圖中可以看見是一學生聯絡簿的翻拍，其中由老師填寫的空格欄位中，寫下「今天看了期中考卷，有很多仍然是粗心算錯而扣分」，並鼓勵學生「下次再加油！」。

聯絡簿的另一邊，該學生的家長對老師的鼓舞則似乎並不領情，回應道「煩請老師妳也要多用心與費心，不要讓小朋友算試常粗心大意，沒用心」，甚至斥責老師「要多加油，而不是推卸責任」，讓原PO直呼「現在的老師真可憐」。

照片曝光後，許多網友也紛紛留言「這是所謂的恐龍家長嗎」、「這位家長有事？」、「自己的小孩自己好好關心他的學習狀況很難嗎？」、「很想知道這家長每天花多少時間陪小孩子寫功課」、「暴龍等級」、「現在的家長比較需要被教育啊」等，批評家長的行徑。

不過有眼尖網友指出「筆跡根本同一人」、「兩邊筆跡很相似耶，這是自問自答嗎？」、「一人扮演二角，手路太粗啦」、「反串的機率很大」等，質疑內容真實性；但也有人反駁「其實仔細比對字的寫法不一樣」、「這兩個筆跡就是不同人的」、「之前當安親老師真的很多家長這樣，超酸」。