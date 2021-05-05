快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老師聯絡簿鼓勵「考試粗心要加油」 家長反嗆：別推卸責任

聯合新聞網 / 綜合報導
近日網上流傳一張聯絡簿中的對話，其中老師鼓勵學生「考試粗心要再加油」，卻遭家長反罵「不要推卸責任」。 圖擷自facebook
近日網上流傳一張聯絡簿中的對話，其中老師鼓勵學生「考試粗心要再加油」，卻遭家長反罵「不要推卸責任」。 圖擷自facebook

孩子在學校上課時，最能掌握同學狀況的就是班級導師，若有任何建議和事項，老師經常會透過聯絡簿與家長溝通。不過近日網上流傳一張照片，為一名教師在聯絡簿寫下「考試粗心，下次再加油」等鼓勵字眼，卻被家長反罵「不要推卸責任」，引發討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，從圖中可以看見是一學生聯絡簿的翻拍，其中由老師填寫的空格欄位中，寫下「今天看了期中考卷，有很多仍然是粗心算錯而扣分」，並鼓勵學生「下次再加油！」。

聯絡簿的另一邊，該學生的家長對老師的鼓舞則似乎並不領情，回應道「煩請老師妳也要多用心與費心，不要讓小朋友算試常粗心大意，沒用心」，甚至斥責老師「要多加油，而不是推卸責任」，讓原PO直呼「現在的老師真可憐」。

照片曝光後，許多網友也紛紛留言「這是所謂的恐龍家長嗎」、「這位家長有事？」、「自己的小孩自己好好關心他的學習狀況很難嗎？」、「很想知道這家長每天花多少時間陪小孩子寫功課」、「暴龍等級」、「現在的家長比較需要被教育啊」等，批評家長的行徑。

不過有眼尖網友指出「筆跡根本同一人」、「兩邊筆跡很相似耶，這是自問自答嗎？」、「一人扮演二角，手路太粗啦」、「反串的機率很大」等，質疑內容真實性；但也有人反駁「其實仔細比對字的寫法不一樣」、「這兩個筆跡就是不同人的」、「之前當安親老師真的很多家長這樣，超酸」。

聯絡簿 爆廢公社 恐龍家長

延伸閱讀

如果有一天，孩子不用再補習——談童年的消逝與家長的焦慮

小二數學題見「兩行英文字」爸爸看不懂崩潰：整家長的嗎？

嫌幼兒園老師做指甲光療「沒心思顧小孩」 家長：又不是在做酒店！

工作4小時年收百萬！她嘆小姑嫌「毀前途」不做 網羨：換我來

相關新聞

陌生女LINE訊息連轟N天 網友急喊「最終目標很可怕」

LINE訊息連環炸，你會怎麼做？一名男網友日前Po文苦惱被一名陌生女子加入好友後，對方每日訊息連發，讓他不知道該不該回一下，求救網友是否有相同情形，「誰家的女友來認領走…」沒想到網友打臉回應「真的不是你有魅力」、「這是機器人（詐騙）」。

台中捷運綠線收費後運量大跌 網友酸：只剩下2功用

台中捷運（中捷）綠線在4月25日中午正式收費營運，但運量從免費試營運時期破10萬人次，到本（5）月5日只剩下25,279人次，遭網友酸這條線只剩前往台中高鐵站與台中市政府的2種用途。

百元剪髮超便宜「到底賺什麼？」 網：只靠一招

百元剪髮店盛行，通常只要很划算的價格便能完成理髮的需求。有網友表示，百元理髮店每次去店員都不一樣，這次碰到的店員「看起來機車比我的高級」，弄了老半天收費也是一百元，雖然他覺得剪的也不怎樣，完全是洗頭方便才去，但也不禁想問「百元剪髮到底靠什麼賺錢？」

大學畢業當外送員被親戚瞧不起 眾人安慰「比啃老強的多」

外送平台崛起後讓外送服務趨於成熟，入行門檻低、工作時間又自由，吸引許多人投入這個行業，但即使靠勞力賺錢，仍有人對這份工作投以鄙視眼光。一名外送員發文抱怨被叔叔看不起，讓他不滿又無奈，但鄉民們一面倒地力挺安慰「職業不分貴賤」。

客抱怨煎鍋貼不戴手套 店員解釋原因網力挺「戴著更髒」

現代人講究食品安全，許多餐飲業者不論內場或外場人員都會戴上手套、口罩，不僅防疫也保持衛生。一名在鍋貼店工作的女網友PO文抱怨，表示日前有位客人不滿他們工作時不戴手套，但她覺得煎鍋貼戴手套反而危險，客人不明就裡的質疑讓她覺得很委屈，貼文一出讓許多鄉民為她抱不平。

為何衝著我？頭等艙後座屁孩猛踹椅子 向父母陳情只被冷回一句

有時在外搭乘交通工具，最怕不守規矩的乘客干擾安寧，特別是在長途旅遊中，更讓人難以忍受。最近就有為日本網友，分享過去在搭飛機時，遭遇到的不愉快經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。