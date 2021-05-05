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竹科界追求女同事超競爭！作家曝「普通頭銜年收破300萬」

聯合新聞網 / 綜合報導
工作情境示意圖。圖／Ingimage
工作情境示意圖。圖／Ingimage

日前新竹社區「竹科媽媽群組」成員加入條件是過濾低端人口，PTT掀起話題後也引來其他竹科太太反感。作家黃大米則是分享竹科朋友真實案例，男員工追求心儀女同事，想每天送早餐都要競爭，因為這些女生一天可以拿到好幾份早餐，通常工作沒幾年就結婚當全職太太「連懷孕時穿的孕婦裝都是香奈兒」。

作家黃大米2日於臉書發文，寫道身邊有很多朋友在竹科工作，這些科技人士常說，「女生來竹科工作，每天早餐都有人罩，甚至拿到好幾份，我們這些男生連送早餐給女生都要排班」，女生到竹科工作通常沒幾年，容易找到結婚對象，回家當全職太太專心帶小孩，就算只有竹科老公領薪水，也能讓竹科太太「連懷孕時穿的孕婦裝都是香奈兒」。

黃大米聽聞後覺得很誇張，隨後又談起曾與身邊這群朋友聊到薪水，才了解到竹科的實力，因為名片上頭銜最普通的一位男士，年收輕鬆破300萬元，「反觀我們這些媒體人有著很厲害的頭銜，年收大概100萬（100萬還都必須是主管才有），一堆人在六七十萬就卡住了，真是光鮮亮麗的窮光蛋」。

網友們驚訝地說，「應該要改去努力讀理組，趁現在趕快栽培小孩了」、「歡迎來竹科上班，但是要趁年輕，這裡的好男人都早早就結婚了」，但PTT鄉民則是酸度破表「邏輯真的跟竹科有三間房才能入群有像，要年收300萬才能自稱工程師」、「算不算物化男性」，還有人說出朋友收入比對「我兄弟當年升掛二級廠才破年收三百萬，唬三小」、「我朋友台積電資深RD，水深火熱也才250 = =」。

竹科

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