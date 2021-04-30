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有管理員住起來才安心？ 她曝租屋可怕經驗：嚇到有陰影

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享，自己住在有保全的大樓套房，卻仍遭陌生人跟蹤到家門口，讓她相當害怕。 示意圖／ingimage
一名女網友分享，自己住在有保全的大樓套房，卻仍遭陌生人跟蹤到家門口，讓她相當害怕。 示意圖／ingimage

不少人在選擇住處時，都會留意大樓有無聘請保全或警衛把關，以保障自身安全。不過，近日一名女網友指出，自己雖然住在有管理員的大樓套房，卻遭到陌生男子一路尾隨跟進樓裡，向保全反應後，得到的回應竟是「以為他是妳男友」，讓她相當氣憤無奈。

一名女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己住在一間有管理員的套房，每個月要繳交管理費1000元，然而入住兩個月後，她在某天的晚間9時左右，疑似被一名陌生男子跟蹤，不過因兩人有段距離，加上她剛搬過來並不清楚鄰居身分，便沒有多想，只是快步返家。

未料，當她回到家關上大門，外頭電鈴卻響起，門口站著的就是剛剛在她身後的那名男子，還說「我想認識妳，可以開門嗎？」讓原PO相當害怕。而事發隔天，她質問保全隨意放行陌生人進出大樓的原因，對方則支支吾吾地說「我以為他是妳男友啦」。

原PO透露，她隨即和房東反應需要搬家，但房東卻認為那名男子並無惡意，堅持拒絕退還押金，最後她只好認賠，並迅速搬到新的住處，和朋友一起分租。不過這件事已經對她造成嚴重陰影，即使搬了新家，每次回家路上仍讓她膽戰心驚，深怕類似事件再次上演。

該文底下湧入討論，有網友直呼「如果遇到我真的會嚇死」、「女生自己住真的要注意比較多」；但也有人認為「管理員真的沒辦法記住那麼多人」、「不常進出大廳，當然不可能全都認得」、「有些保全只要多問一句就被住戶兇」；此外，還有人提到「遇到這樣狂按電鈴的情況，妳應該通知管理員或警察」、「當下應該就要用對講機請保全上來處理」等，建議原PO採取更好的應對方式。

保全 房東 警察

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