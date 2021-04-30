誇張！吃平價鐵板燒竟「帶鍋裝免費湯」 霸氣老闆一句話擊退奧客

很多人愛吃鐵板燒，坐在吧台看著師傅手起刀落，新鮮的食材在炙熱的鐵板上如跳舞般滋滋作響，陣陣香氣傳來，美味的食物還冒著煙，瞬間就送到客人面前。有位鐵板燒廚師在臉書社團匿名公社大吐苦水，說平價鐵板燒常有奧客出沒，各種貪小便宜行徑，甚至還「帶鍋子來裝免費湯」，他忍不住爆氣表示，店家給方便「更換青菜不是應該的，麻煩互相體諒」。

原PO表示，他是平價鐵板燒的廚師，店裡加點一份青菜只要30元，但偏偏有些客人不肯多花錢加點，卻又要求師傅「青菜、豆芽都要多一點」。店裡的熱湯也是無限量供應，但卻有奧客「直接帶著鍋子來裝湯」，讓他整個大傻眼，眼看整鍋湯都快被這位客人裝完，他感嘆不知道當天生意怎麼做，其他客人喝什麼。

原PO表示，還有些客人不吃豆芽菜卻不先說，直到整盤豆芽菜炒好送到客人面前，客人才悻悻然表示「不吃豆芽菜，要求換別的青菜」，原PO希望客人用餐也能將心比心，有特殊需求就先講，方便店家上菜作業，也不會浪費食材。

網友驚呆，「到底家境有多困難 連免費的湯都要想拿」、「平價鐵板燒真的是奧客聚集地」、「都是讓人很無言的舉動」、「乾脆在店門口張貼禁帶外食吧」。

有不少店家也分享經驗談，「拿鍋子裝湯？真的有！看過大媽裝味增湯」、「前幾年颱風高麗菜漲價，鐵板燒都改用綠色青菜，有客人直接帶一顆高麗菜來要我們切加炒，我都看傻了」。也有霸氣店家一句話擊退奧客，「我也是做鐵板燒的，客人只要跟我說青菜、豆芽多一點，我就跟他說『那肉就少一點』，立馬閉嘴！」。