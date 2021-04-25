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嬰兒被放陽台髒地大哭「後頭都盆栽」 鄰居直擊：父只顧澆花

聯合新聞網 / 綜合報導
近日新北市中和區一名女子發現，鄰居家的嬰兒躺在陽台地上嚎啕大哭，而一旁的爸爸卻自顧自地澆花。 圖擷自《爆怨2公社》
近日新北市中和區一名女子發現，鄰居家的嬰兒躺在陽台地上嚎啕大哭，而一旁的爸爸卻自顧自地澆花。 圖擷自《爆怨2公社》

近日新北市中和區一名女子發現，鄰居家的嬰兒躺在陽台地上嚎啕大哭，底下沒鋪任何東西，他的頭部還靠近盆栽，而一旁的爸爸卻自顧自地澆花，讓該名女子看不下去打113處理。整起事件也被她的友人PO上網，有網友直呼家長「太誇張」，但也有網友認為，一個小片段不能代表什麼。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》幫直擊一切的好友發文，她貼出11秒的影片，可以看到一名嬰兒躺在陽台地板上哇哇大哭，這期間家長並未上前安撫。原PO描述，小孩被放在地板差不多5分鐘，然後爸爸在一旁澆花，「我不知道這樣合不合理，為什麼澆花要把小孩放在地板？沒有鋪任何東西在底下」。

原PO續指，好友當時在晒衣服，因為聽到哭聲才發現這一幕，之後有打給113，人員關心小朋友是否遭受暴力之外，也呼籲如果再發生請報警。原PO也說，也許事情有什麼前因後果，但這麼小的孩子不知道犯下什麼罪，才會被放在地上。

對此，網友紛紛表示：「這絕對是虐待，光是面向天空，很多成人就無法睜眼了，加上嬰兒根本不會翻身」、「這還不會翻身欸！頭還軟軟的欸！不想抱著的話，拿個搖籃還是推車出來放不好嗎？」、「這個爸爸不行，豬隊友等級高到不能再高了」、「澆花有比孩子重要嗎」、「爸爸完全沒想到地上乾淨度或是地板燙不燙」。

不過也有網友認為：「一個小片段而已，一堆人是在高潮什麼啊？」、「大人在旁邊呀！如果不在旁邊，或是放在容易受傷的高度，我才會覺得不妥當」。

嬰兒 盆栽

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