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搭莒光號遇男子拖行暴打女伴 乘客報案警卻只「柔性勸導」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友搭火車直擊男子拖行並暴打女子。圖／取自爆料公社
網友搭火車直擊男子拖行並暴打女子。圖／取自爆料公社

搭火車若遇到突發狀況時，可通知列車長處理。有網友日前在莒光號上直擊衝突事件，一名身穿紫色衣服的男子不斷辱罵同行女子，甚至還拖行女子並動手打她，雖然有乘客報警，警察抵達後也只是柔性勸導。

網友日前搭乘莒光號562班次，列車上一名男子與同行女子有所衝突，從影片中可見，男子女子拖行到車廂連接處間，不斷出手打她，女子被打到只能坐倒在地上。

該網友說，「打人的男子是桃園龜山人，在車廂內不斷出口辱罵女子，甚至說原住民是番仔，然後說綁鋼筋的人都無路用，還說進出監獄無數次了沒在怕，威脅女子若再說一句就打一巴掌」。

該網友解釋，「車廂看起來沒人，是因為大家看到這對男女打成這樣，都嚇到紛紛跑到其他節車廂躲避」，事後雖然有乘客報警，但警察抵達現場後也只是柔性勸導，並沒有任何強制作為。

其他網友也相當傻眼，留言「感覺兩人都怪怪的？感覺男的精神不穩，女的又有點嗑藥的感覺？」、「看起來像夫妻或情侶，不過在公眾場合打女人踢女人真的看起來很孬！」

有網友表示，「這時候請你直接走到別的車廂通報列車長，有人在某車廂某座位對隔壁的乘客施暴，且被害人已被打暈，列車長會處理，也可告知列車長，你有錄影可以舉證，但是你不想出面，請列車長先至你所在的位子，給他影片」、「列車長會通報鐵路警察上車協助處理，然後依鐵路法、鐵路運送規則等規定拒絕運送」。

車廂 警察

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