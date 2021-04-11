賓士違停她家門口 要求移車竟被嗆「知道這什麼車吧？」

近日一名女子家門前被違規停了一輛賓士，她打了十通電話聯繫車主，想不到對方態度不但愛理不理，更直接嗆聲「知道我是什麼車吧？」讓女子傻眼至極。她也將此事PO上網，網友紛紛為她抱不平，直呼這名車主為何「有錢買車，沒錢繳停車費？」

原PO在臉書社團《爆廢1公社》貼出照片，可以看到一輛車停在家門口，但這根本不是自家的車。原PO透露，這輛車已經在家門前停了一個晚上，她一早撥了十通電話給車主，對方好不容易接起來，卻擺出愛理不理的態度，甚至還嗆聲原PO「那裡不是妳的位置吧」。

原PO於是回應，要請警察過來幫忙移車，想不到對方竟回說「妳應該知道我那是什麼車吧？」態度非常囂張。原來，這是一輛白色賓士，原PO將此事貼到網上，反諷地詢問大家「我就想請問這到底是什麼車？」

對此，網友紛紛回應：「賓士就這麼大牌」、「垃圾人開的，不就是垃圾車？」、「有錢買車，沒錢繳停車費？」、「這個直接叫拖吊的來拖走就好了，不用浪費口水」、「一台付不起停車費的C400」、「丟開賓士車的人的臉」、「 管他什麼車，先檢舉再說」。