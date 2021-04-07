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男認自駕較安全從不搭遊覽車、火車 網友舉數據反駁：開車沒比較安全

聯合新聞網 / 綜合報導
台鐵太魯閣號發生重大事故，讓有些人覺得搭乘火車風險高，自行開車比較安全，網友舉數據證明，搭乘大眾交通工具還是比自行開車安全的。示意圖／ingimage授權
台鐵太魯閣號發生重大事故，讓有些人覺得搭乘火車風險高，自行開車比較安全，網友舉數據證明，搭乘大眾交通工具還是比自行開車安全的。示意圖／ingimage授權

台鐵408次太魯閣號撞車事故造成50人罹難，讓人覺得搭乘火車似乎不太安全，就有民眾提問，遊覽車、火車常常出事，是否自己開車比較安全？其他網友舉數據反駁「開車沒比較安全」。

一名網友在《PTT WomenTalk板》以「台灣最恐怖的交通工具就是遊覽車跟火車吧」為題發文，認為遊覽車和火車是出事最多的兩大交通工具，所以自己從不搭乘，出門一定搭高鐵，到東部就自己開車，雖然也不是完全零風險，但比較之下，自己開車相對是比較安全的，詢問大家的看法。

貼文一出，多數網友並不認同，舉數據反駁原PO的觀點，「去年台灣有2968人死於車禍，開車沒比較安全」、「個人開車才是最危險的」、「大家這麼快就忘記國道車禍被夾死的小客車了嗎？」、「汽車跟機車隨時隨地都可以出車禍」、「你想太多，一般人車禍死亡機率還是比較高，只是新聞不太會報」、「我覺得火車很安全，這次是缺德人為事故」。

也有網友認同原PO指遊覽車易出事故的說法，「推原裝遊覽車，拼裝車根本扯」、「火車算是安全的啦，遊覽車最怕搭低價團」、「政府有種就開放原裝遊覽車進口」、「就算台灣車體廠全部倒光光也要開放」。

根據交通安全入口網數據顯示，110年1月全國就有274人死於交通事故意外，依數據來看，自行開車的死亡人數並不比搭乘大眾交通運輸工具少。

圖擷自交通安全入口網
圖擷自交通安全入口網

車禍 太魯閣撞車事故 蘇花公路

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