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炸皮蛋？他吃完皮蛋竟「舌頭灼傷」 內行人曝：原料害的

聯合新聞網 / 綜合報導
網友吃完皮蛋灼傷。圖／取自爆料公社
網友吃完皮蛋灼傷。圖／取自爆料公社

皮蛋是台灣的特色小吃之一，許多人都相當喜愛，不過有網友分享，近日吃完皮蛋後舌頭竟「整個灼傷」，舌頭上也有大片黑色痕跡。其他網友傻眼直呼是「最新口味火焰皮蛋」。有內行網友解釋，受到皮蛋原料影響，若皮蛋壞掉，化學原料就容易對口腔造成傷害。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他吃了一輩子的皮蛋，第一次吃到整個灼傷，非常痛。他也貼出照片，只見他的舌頭上有大片黑色痕跡，相當不尋常。

對此，其他網友留言表示「還好我不敢吃」、「最新口味，火焰皮蛋！」、「上禮拜去夜市有看到賣炸皮蛋」、「你一直咬他他當然會反擊」、「所以皮蛋我才不會直接拿來吃，都拿來煮粥」。

有網友解釋，皮蛋製作過程中會使用料泥，而純鹼與石灰都是料泥必不可少的原料，純鹼與石灰屬於鹼性原料，若製作皮蛋過程中使用過量的話，就容易使皮蛋變壞，或蛋殼破裂、存貯時間太長等，都容易使料泥中所含的化學原料進入口中，最終會對口腔造成一定傷害。有網友建議「請檢視喉嚨、食道、腸胃科有無異狀，不然會腫大掛急症」。

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