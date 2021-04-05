他去掃墓路卻被封 地主稱「要鋪路」收5000元過路費
清明節到了，不少人會回鄉祭祖掃墓，然而有民眾開車前往掃墓時，竟有道路被無故封閉，地主向他聲稱「路是我們鋪的，要過就給5000元開門」，他崩潰表示，那是通往公墓的唯一道路，之後得與家人們研議遷墓的事宜了。
一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，昨日清明節開車前往公墓時，卻發現許多車輛都在倒車，原來是因為有道路被封閉，一對夫婦表示「路是我們鋪的，要過就給5000元開門，找誰來說都沒用」。
該網友傻眼表示，那是通往公墓的唯一道路，他只好先去祭拜其他處，他也說，該處設有工廠，因此平時會有人進出，他之後也要趁機與家人商討遷墓的事宜。他最後補充，經里長溝通後表示，是因為有一小段道路要重新鋪路，地主希望，若有祖先安眠於公墓的家屬可以協助負擔費用。
其他網友則傻眼表示「請祖先半夜去找他們溝通囉！」、「地主了不起，賤民就該死。古早時期當初的三七五減租，耕者有其田，都不對，資本主義萬歲？平偉公道價是10萬，過路公道價是5000？」、「只好在鐵門口祭祖了」。
但也有人說「地如果是他們的，那就沒話說」、「如果是私人土地真的沒辦法……給大家過是方便，說不定有一些白痴給人家亂來，不然怎麼突然封起來……」。
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