台鐵要不要民營化 兩派網友戰翻：台灣鯛撐得住漲價？

清明連假首（2）日，太魯閣號408車次因台鐵外包工程的工程車滑落邊坡，導致列車撞上出軌翻覆，造成50人死亡、200人受傷，這也是台鐵60年來最嚴重的傷亡事故，隨後也引起各界探討背後的體制問題。

有民眾質疑台鐵工程承包管理制度太過鬆散，對於台鐵是否要民營化的討論再起。一名網友在PTT八卦板以「台鐵能不能民營化」為題發文指出，日本將國家鐵路拆成七家JR鐵路公司，為的就是減少國有虧損和債務，但因爲台灣有鐵路工會，若轉民營勢必會衝擊基層員工權益，交通部管的業務廣，難有效分配資源改革台鐵，「如果台鐵能像高鐵轉型民營，長遠來看是利大於弊，不曉得各位覺得如何？」

該貼文也讓支持與反對兩派的聲音戰翻，贊成者認為「客運開放民營化有比老台汽好很多阿」、「民營化、公司化會很快的把沒戰力的幹掉，激烈的清洗內部制，一切以戰力跟賺錢導向，但是公資不可能為0，會減到49%左右」、「民營就不能酬庸」、「肥貓會崩潰」。

反對的網友則表示、「不可能啦，公共運輸」、「民營化就是以獲利為優先，那偏遠地區會不會班次更少，直接取消？或者票價飛天呢？」、「台鐵的內控問題民營化後不見得能改善」、「民營化會出現東部火車班次、不賺錢的路線大砍，什麼平快莒光賠錢貨冷門時段火車全砍」、「民營就是要賺，廢站漲價你各位台灣鯛撐得住？」、「所以民營化可以阻擋工程車掉下來？」、「因為鐵道想賺錢，我看能不賠錢就績效很好了」、「鐵路是賠錢的 ，日本是用鐵路運人去商場，靠商場賺錢，西武鐵道、輕井澤、西武百貨、西武獅」、「看日本各地JR都一樣，蓋百貨公司、蓋商場」。

也有人點出，「基本上台鐵的狀況就是死胡同」、「台鐵應該是完全沒救，準公務員體制有員額薪資限制，人員無法補齊，現有員工繼續過勞」、「公司化（政府與民間共同經營鐵路事業，政府仍握有主導權）跟民營化（轉交由民間經營）不一樣啦」。

而對於外界促台鐵改革，台鐵企業工會主張先全力投入太魯閣事故搶救行動，「堅決反對換湯不換藥的假公司化議題」，將採取行動以表反對態度，百年老店鐵路局需要大量的軟、硬體設備投資與更新，才能提昇服務、脫胎換骨，並非「台鐵公司化」簡單改變為公司體制所能解決的。