她買自助餐「白飯配肉汁」批老闆收錢 過程曝光引兩方論戰

許多外食族為了均衡營養，會選擇自助餐作為飽餐一頓的首選，但因各店家的計費方式有所不同，經常引起爭議。有女網友表示，日前與老公至自助餐店消費，兩人只夾取了蔬菜，並將白飯淋上肉汁，不料結帳時老闆一舉動卻令她直呼：無法接受。

原PO於《爆料公社》貼出一張便當菜色照片並表示，她與老公去自助餐店買便當，兩人皆在白飯上淋了「三杯雞」的湯汁，同時也都只有夾取蔬菜，然而結帳時老闆卻表示「淋三杯雞的湯汁，就一定要買三杯雞的肉」，令原PO相當無言，氣憤道「第一次遇到淋湯汁，肉就一定要買的。你們也有人也遇過這種事情嗎？」

有網友留言表示「不合理」，「沒有！以後那家拒絕往來」、「沒有，我們一樣都淋三杯雞的湯，老闆很歡迎」，但也有網友直指「大多店家淋滷汁不收錢，但原PO情況不同」，「你們醬汁淋得不少，更何況還是三杯雞」、「頂多淋滷蛋、爌肉的滷汁，還真的沒勇氣淋三杯雞」。

也有網友為老闆抱不平，認為「老闆也要做生意」，「就怕大家只淋醬汁…不買肉，後面的肉乾巴巴沒人買」、「如果醬全被撈光，那買三杯雞的人不就倒楣了」，也有網友建議「建議先結帳，再問老闆能不能淋醬汁」。