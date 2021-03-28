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台北捷運「這2站」被點名命名失敗 網共鳴：在地人都錯亂！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友曝北捷有2個車站命名失敗，貼文引起過來人共鳴。圖／聯合報系資料照片
網友曝北捷有2個車站命名失敗，貼文引起過來人共鳴。圖／聯合報系資料照片

台北捷運四通八達，更是許多學生和上班族重要的通勤工具，但你是否有搞混站名的經驗呢？近日一名網友抱怨，北捷有2個車站命名失敗，身邊不少朋友都曾搞錯，貼文引起過來人的共鳴。

原PO在PTT發文表示，「已經聽過好幾個案例了，例如約中山國中站見面，結果跑去中山國小站，不然就是講錯見面地點，連台北人都錯亂的中山國小站與中山國中站是不是命名失敗？」

貼文一出，網友留言回應，「我也搞不懂為何用中山國小站不用林森民權站」、「名字太像，對外地人不友善」、「以前真的有遇過人弄錯在找路的」、「我是不會搞混，但要常常確認對方有沒有搞混，還是改名比較好」、「站名的確不友善外地人」。

也有人分享其它常搞混的站名，「之前跟別人約善導寺，他給我跑去龍山寺」、「台電大樓與科技大樓也搞混過」、「去碧潭不能在小碧潭下車」、「曾被新店區公所騙過，要到區公所得在七張下車」。

PTT 捷運 北捷

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