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這棟建築設計超狂 照片曝光網笑瘋：知厝能改，善莫大菸

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現某棟建築的柱子，居然被設計成香菸的模樣。圖／擷取自臉書
有網友發現某棟建築的柱子，居然被設計成香菸的模樣。圖／擷取自臉書

看過這麼大支的菸嗎？有時候某些建築設計實在讓人非常問號，有網友就發現某棟建築的柱子，居然被設計成香菸的模樣，實在讓人哭笑不得，許多網友看到都笑瘋，直呼「知厝能改，善莫大菸」。

原po在臉書社團「路上觀察學院」po出一張照片，圖中可以看出是一棟建築物的內部照，只不過柱子的部分看起來就像一支巨大的香菸，讓他感嘆「道理我都懂，但這香菸...」

照片曝光引發網友熱議，紛紛表示怎麼會有這麼大支的香菸，如此設計不敢恭維，「好個精神支柱」、「抽一次馬上肺癌」、「這支香菸為什麼這麼大」、「抽一根就可以去見上帝了」、「抽完就騰雲駕霧升天了！」、「這根抽完我就戒菸」、「一菸抽三代」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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