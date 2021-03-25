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蘇花公路6死事故 運安會爆：遊覽車座椅少兩顆螺絲

訂單狂道謝！一看備註欄外送員秒懂 網翻白眼：可以拒單嗎？　

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員接到一個備註落落長的訂單。示意圖／聯合報系資料照
外送員接到一個備註落落長的訂單。示意圖／聯合報系資料照

美食平台近年崛起，加上疫情關係，使用率更是大幅上升。很多人因為會過敏或是挑食的關係，需要在備註欄寫下調整的內容來提醒店家，但有一位外送員接單的時候，看到「落落長」的要求，雖然客人本身很有禮貌，都有寫上謝謝，但還是讓外送員抱怨「囉哩八唆」。

一名外送員在臉書「爆廢公社二館」貼出了客人的訂單，上面寫了7條備註，每一項都講超細，像是第4點寫道「麻煩奶油醬汁盡量給很多，醬汁越多越好(謝謝)，另外請不要灑任何義式香料跟黑胡椒，謝謝。麻煩這次請做小辣，謝謝。」

第5點則說「不要麵包，麻煩換成濃湯，濃湯盡量不要料，只要湯就好，湯盡量多一點，不要灑任何義式香料跟黑胡椒，謝謝。兩份濃湯裝一起，燉飯另外裝一袋。」

第6點寫「麻煩還請您們叮囑外送夥伴小心注意傾灑問題，兩袋餐點都是，真的非常感謝。另外煩請外送夥伴不要把兩袋餐點又裝在一起，因為會擠壓壞最底層的餐點，麻煩您了，非常感謝。」

最後第7點則表示「之前都用uber訂，這次改用foodpanda，麻煩您們照之前的做法一樣即可，麻煩要注意的是飯量比一半多一點就好，奶素，醬汁要很多，小辣，不用附餐具喔。以及請外送員小心傾灑問題，非常謝謝，新年快樂，辛苦了！」

雖然客人很有禮貌，幾乎每一句話完都有加上「謝謝」，但還是讓外送員看了直抱怨「囉哩八唆」。

網友看完也覺得「可以拒單嗎？煩死了」、「雖然蠻有禮貌的但冗詞太多，店家看了很辛苦內」、「我是店家直接無視備註欄，這樣他就不會再點餐」、「真的是很麻煩」、「看完他的備註又多出三單了」、「他以為一直說謝謝就沒事了嗎？」。

也有人認為「我真的覺得還好吧，那不然你標註統一不客製化就好啦，開放備註又不准客人提需求，講的詳細代表他很清楚自己的需求阿，當然，身為老闆你可以選擇不接單，可是至少我覺得這個人至少很細心地把每個細節都講得很清楚」。

foodpanda 外送員 美食外送

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