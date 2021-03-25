瞎！公寓團購要求外送員「挖土找鑰匙」 他想洗手還被拒絕

許多人叫外送為了省運費，會揪身邊的人一起「團購」，不過近日一名吳姓女客因為跟公寓的鄰居一起訂東西，卻要求外送員將東西分好，再一一送給每戶，還要對方「從土裡挖鑰匙」開大門，讓網友直呼，「真的太過分」。

一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》貼出這名吳姓女客的訂單，共有12罐可樂、4瓶奶香咖啡、2大包鍋燒麵、1大包蛤蜊海鮮麵。而吳女在備註欄寫下，「我們是公寓自助發起的團購活動，可能要麻煩你辛苦一點，把東西一一送給每戶，門口旁邊有花圃（紅花）土裡面有樓下大門鑰匙，一挖就能挖到」，接著吳女要求外送員將大門打開後，一戶一戶送到對應人家。不過她也向外送員說，「謝謝！辛苦你了，我再給你小費」。

但面對「小費攻勢」，外送員顯然不領情，他發文怒批，「吳媽媽妳真的不要給我太誇張喔！妳們公寓住戶要省運費、要賺優惠，我沒意見，但是弄成這樣，是在玩尋寶遊戲就是了？」外送員貼出雙手沾滿泥土的照片，指出附近因為沒有水龍頭，因此他希望吳女讓他進門洗手，不過卻遭吳女卻拒絕，對方稱怕老公剛好下班回來，「看到會誤會」。

不只如此，訂單總共392元，吳女拿出400元，並跟外送員說「不用找了」，這樣的「小費」讓他超無奈，直呼「要不是滑開就不能棄單了，鬼才給你送」並Hasgtag「尋寶遊戲」、「廉價勞工的概念？」

貼文一出，網友也驚呼真的太誇張，「太折磨人了吧！社區團購了不起？」、「不能自己來領嗎？需要這樣折騰外送員嗎？花錢大爺？」、「外送人生遇到的100個奇葩」、「把鑰匙挖出來，然後把餐點埋進去，然後滑已配送，收工」、「解任務？找NPC？獎勵金？」、「這樣小費才8元」、「把鑰匙埋在土裡是哪招啦！」