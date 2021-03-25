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住透天仍被鄰居嫌「洗衣吵」 網勸「這功能」超好用

聯合新聞網 / 紅心粉圓
網友抱怨洗衣機一再被鄰居嫌吵，卻沒有辦法依鄰居要求的時間提早洗衣。 圖／pakutaso
網友抱怨洗衣機一再被鄰居嫌吵，卻沒有辦法依鄰居要求的時間提早洗衣。 圖／pakutaso

人類是群居的社會，彼此間免不了需要相互包容退讓，然而有時結果仍難圓滿。有民眾就因洗衣時間與鄰居產生嫌隙，因為對方一再要求提前把洗衣洗好以免吵到他們休息，讓他忍不住訴苦抱怨「這時家人都還沒下班」、「問題到底出在誰身上」，引來網友討論，並建議原PO可用一個方式解決問題。

原PO表示，自己和鄰居為前後棟的透天住宅，分屬兩個不同社區，中間以防火巷區隔，距離約6至8公尺。以往因家中成員下班時間晚，洗衣時間都在晚上11點到12點之間，因而被鄰居反應打擾休息，要求11點前將衣服洗好。他不僅配合照做，同時加碼在陽台加裝氣密窗以免擾鄰，但鄰居仍嫌吵，進一步要求晚上9點前就洗完衣服，讓他感到相當困擾。

他抱怨，晚上9點前洗好等於7點多就要開始洗衣，家人可能都還沒下班，早上也要趕上班，這樣根本沒時間能洗衣服，而且都加裝隔音設備了，鄰居仍是不滿意，他不禁滿腹怨氣地說「政府是有規定深夜不得製造噪音，那有設定時間範圍嗎？」

由於原PO住處為透天、又與鄰居距離6公尺以上，不少網友都表示「別理他」，「我住的地方24小時都有人在洗」、「你已經很早了，我家這邊的都給我凌晨0-5不定時開洗」、「若是變頻又有氣密窗，再加上距離有6公尺以上，那絕對不是你的問題」、「你們已作很多善意回應鄰居還是不滿意，那就是他自己的問題」、「我家鄰居過年初三早上八點洗衣服，被另一戶鄰居大罵，在那之後，他改成每天7點就開始洗衣服了」。

有些網友則認為晚上10點前洗好即可，「10點前吧！也要考慮到洗衣機聲響會影響到正常時間入睡的人的感受，尤其是有小孩的家庭」、「我家公寓式是規定10點以後不要洗」、「洗衣機會真的很吵，尤其脫水聲與洗好響聲，導致我家社區規定6-22點者時段洗衣服」、「個人覺得10點後就不要洗衣服，洗衣高速脫水震動發出音頻有些人很敏感」。

另有人建議原PO可善用「預約功能」，「其實善用預約功能可以解決很多問題」、「早上丟進去預約下班回來晾衣服，這樣洗的時間約在6到7點就不會吵到鄰居了」、「有預約洗衣功能啊」、「可以預約洗衣服，晚上先丟到洗衣機裡面，起床曬衣服，晚上下班回來收」。

依我國《噪音管制區劃定作業準則》規定，一般住宅區日間（6點至20點）不得超過60分貝，晚間（20點至10點）不得超過55分貝，夜間（22點至翌日6點）不得超過50分貝。

透天

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