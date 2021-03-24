快訊

我AZ疫苗不良事件累計共4人 陳時中接種處「壓了有點痛」

境外+2 印尼籍女學生當地確診 持陰性報告來台卻復陽

30歲月入5萬、無女友「人生失敗」？網見存款：及格了

聯合新聞網 / 綜合報導
人生的成功或失敗，不是光靠數字就能衡量。 圖／Ingimage
人生的成功或失敗，不是光靠數字就能衡量。 圖／Ingimage

30歲該是什麼樣子，才不算失敗？一名而立之年的網友，感慨自己無車無房沒成家，似乎是人生失敗組，但其他網友看了他的條件後卻不認同，直說他根本沒輸，「已經踩在及格線上了」。

一名30歲網友在PTT「WomenTalk板」發文，說看到大家陸續結婚生子，而自己目前無房、無車、無女友，月入僅5萬，存款只夠付房子頭期款，只有一台125cc的機車代步，在沒有富爸爸的金援下，可能要到年屆退休才能勉強財富自由。他因而懷疑自己「是不是很可悲」，想詢問網友，這樣算不算「失敗組」？

許多網友看到他的月收和存款，紛紛表示已贏過一海票人，「5萬打趴一堆文組吧」、「5萬已經比上不足比下有餘了」、「收入5萬已經是平均之上了」、「有能付頭期款的存款就在及格線了」、「你還有頭期款了，至少想買房還可以買」、「別買房其實一個人滿好過」。

也有人質疑，「無負擔不好嗎？」、「現在人為什麼喜歡把另一半當成資產？」，還有不少人要他先定義何謂「成功」？「你自己過得快樂就不失敗，跟錢比較沒有相關」、「看你要站在哪個點，但是這樣不算失敗，現在努力還行！」、「健康活著就是成功」、「對得起自己就不是失敗組」、「無需跟別人比較，自己能養活自己，不會造成社會負擔，活得開心就很棒了」。

PTT

延伸閱讀

婚禮前夜老婆跑了！30歲男花65萬娶越南妻 網見合照：超厭世

別人問為何不結婚該怎麼回應？ 網笑回：不想害人

35歲吃住家裡的男生能嫁嗎？ 網：重點在另一狀況怎還想結婚

30歲領45K沒未來？ 他嘆「不如去種田」引網論：比我好很多

相關新聞

30歲月入5萬、無女友「人生失敗」？網見存款：及格了

30歲該是什麼樣子，才不算失敗？一名而立之年的網友，感慨自己無車無房沒成家，似乎是人生失敗組，但其他網友看了他的條件後卻不認同，直說他根本沒輸，「已經踩在及格線上了」。

30歲領45K沒未來？ 他嘆「不如去種田」引網論：比我好很多

不少人在出社會後，都會為30歲訂下人生目標，不論是婚姻、存款、買車或買房，都是這個階段經常面臨的課題。不過，30歲的薪資應該達到多少，才符合大眾標準呢？近日一名網友就透露，自己30歲，但月薪只有45K，感嘆「是不是回鄉種田算了？」

愛心遭踐踏！他摸出零錢捐6元 竟遭嫌少「1元丟地上」

許多人都有被陌生人要錢的經驗，少至零錢，多至百鈔，原因多是買車票、身障者生活不易等，若遇到太多遭騙經驗總讓人不知道該不該掏錢「做愛心」。一名網友分享自己捐錢卻被嫌棄的經驗，釣出一票苦主回應「這種都出來騙的啦」。

淡水公車玻璃窗破大洞！ 司機沒反應「繼續開」乘客全傻眼

昨（23日）下午5點多，新北市淡水區一輛公車從淡水捷運站開往淡江大學，但疑似在路程中擦撞路邊物品，導致車身右後方玻璃碎裂，車上乘客紛紛躲避，但該車司機卻未發現狀況，不但沒指示乘客下車還持續行駛，讓許多人看了直呼太誇張！

「瓜子要公休」？店家公告讓人霧煞煞 內行秒懂：客家人啦

為方便顧客、避免糾紛，業者開店通常都會註明營業及公休時間，如有突發事件，也會另貼公告提醒。近日有人發現一間店家貼出公告「瓜子，公休一天」，看得她滿頭問號，便上臉書社團發問，沒想到網友一看秒懂，笑問「客家鄉親厚？」

一人吃鍋被鄰桌3妹子笑「邊緣人」 他霸氣回：你們來坐！我請客不用改名

台灣不少人都喜歡吃火鍋，既能喝到湯又能吃到多種蔬菜及肉類。日前一名男網友中午時段就自己一個人去火鍋店吃鍋，沒想到隔壁鄰桌的3位妹子看到他一人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。