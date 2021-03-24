30歲月入5萬、無女友「人生失敗」？網見存款：及格了

30歲該是什麼樣子，才不算失敗？一名而立之年的網友，感慨自己無車無房沒成家，似乎是人生失敗組，但其他網友看了他的條件後卻不認同，直說他根本沒輸，「已經踩在及格線上了」。

一名30歲網友在PTT「WomenTalk板」發文，說看到大家陸續結婚生子，而自己目前無房、無車、無女友，月入僅5萬，存款只夠付房子頭期款，只有一台125cc的機車代步，在沒有富爸爸的金援下，可能要到年屆退休才能勉強財富自由。他因而懷疑自己「是不是很可悲」，想詢問網友，這樣算不算「失敗組」？

許多網友看到他的月收和存款，紛紛表示已贏過一海票人，「5萬打趴一堆文組吧」、「5萬已經比上不足比下有餘了」、「收入5萬已經是平均之上了」、「有能付頭期款的存款就在及格線了」、「你還有頭期款了，至少想買房還可以買」、「別買房其實一個人滿好過」。

也有人質疑，「無負擔不好嗎？」、「現在人為什麼喜歡把另一半當成資產？」，還有不少人要他先定義何謂「成功」？「你自己過得快樂就不失敗，跟錢比較沒有相關」、「看你要站在哪個點，但是這樣不算失敗，現在努力還行！」、「健康活著就是成功」、「對得起自己就不是失敗組」、「無需跟別人比較，自己能養活自己，不會造成社會負擔，活得開心就很棒了」。