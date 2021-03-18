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考上公務員「交女朋友」超有幫助？ 網曝殘酷事實：差很多

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發問，男生考上月薪3萬多的公務員，對交女朋友有幫助嗎？引發熱烈討論。示意圖／聯合報系資料照片
有網友發問，男生考上月薪3萬多的公務員，對交女朋友有幫助嗎？引發熱烈討論。示意圖／聯合報系資料照片

台灣面臨低薪問題，不少人為了追求穩定生活，選擇投入公職考試，求個鐵飯碗。然而，近日就有一名男網友好奇發問，如果男生考上月薪3萬多的公務員，對交女朋友會有幫助嗎？貼文引發熱烈回應。

該名男網友在PTT Boy-Girl板發文表示，目前台灣公務員的普考薪水，實領大概是3萬6，雖然薪資不高，但是穩定且有公務員的身分，而這也讓原PO疑惑，「男生考上月薪3萬多的公務員，對交女友可以帶來幫助嗎？」

文章曝光後，隨即掀起網友討論，紛紛留言「女生是公務員比較加分」、「女生加分，男生扣分」、「3萬太少，至少要高考」、「公務員相親條件好的是『高考特考』以上，不是公務員就好，難度差很多」、「南部可能有用，北部就算滿慘的，很難活吧」。

但也有網友認為，「對交女友沒幫助，但對女方長輩很有幫助」、「很受老一輩的青睞，如果女方是沒什麼主見，聽家長話的乖乖牌，總會在長輩介紹下認識」、「不管是男生還是女生，都是不怎麼加分的條件，不過還是看自己追求的是什麼生活」、「對你自己的自信心有幫助」。

PTT 公務員 高考 薪水

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