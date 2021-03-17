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快30歲仍堅持不考「機車駕照」！ 她曝理由 網讚：正確的選擇

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友快30歲但仍然不想去考駕照，認為自己有「道路恐懼症」，在路邊騎車會恐慌，雖然機車很方便又省時，但是她認為自己的心理狀態不適合上路。圖／ingimage
一名網友快30歲但仍然不想去考駕照，認為自己有「道路恐懼症」，在路邊騎車會恐慌，雖然機車很方便又省時，但是她認為自己的心理狀態不適合上路。圖／ingimage

機車在台灣是相當方便的交通工具，有些地區交通不便更需要機車代步。一名網友快30歲了但仍然不想去考駕照，並表示有「道路恐懼症」，在路邊騎車會恐慌，雖然機車很方便又省時，但是她認為自己的心理狀態不適合上路，引起許多網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」女孩版發文，她快30歲了，雖然會騎車但仍然不想去考駕照，她認為自己有「道路恐懼症」，光是在路邊騎腳踏車都會讓她恐慌，很怕會摔下車飛出去、被車輾壓，雖然機車很方便且省時，自己常常因為搭大眾運輸而浪費很多時間，但她知道自己的心理狀態不適合上路，猜想可能是小時候看太多車禍影片被影響到，連朋友都無法理解她不考駕照的理由，她仍然堅持「我不考就是不考啦」。

許多網友表示，不會騎機車但會開車「我也不會騎車，但我會開車上路」、「我也沒機車駕照，但我滿18歲就考汽車駕照」、「有個女同事，台中人，平衡感差也不騎車都開車出門」、「我平衡感很差也不會騎車，認為騎車是害到其他人，但我會開車」。

有網友認為，「正確的選擇」、「能解決通勤問題就好，但多考張執照不是壞事」、「能懂你的心情，我也是這個原因不考的哈哈哈」、「我很謝謝妳不上路，會怕真的不要騎車，對妳和其他用路人都是安全的～」、「很好呀，面對自己的問題」。

不過，有網友則認為，若住在台北不會機車也沒有太大影響「一輩子住台北當然可以」、「台北真的沒差，但可以學開車去中南部玩的時候開」、「那是因為你在北部啊，南部不會騎車根本活不下去」、「住台北以外這叫做基本生存技能，住台北就沒差」、「住台北可以，建議學開車，要真的可以上路，到外縣市方便很多」。

駕照 機車族

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