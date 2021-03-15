搭高鐵看1景象她暴怒 痛罵：很不尊重其他乘客

搭乘大眾運輸工具時，在車上使用過後的垃圾都須帶下車，為下一位乘客提供乾淨整潔的環境。有網友日前搭高鐵時，發現隔壁乘客竟將食用完的餐盒垃圾留在座位前的網袋中，用過的竹筷子還掉了一支到地上，她直言，每個月平均搭2次高鐵，都會有一樣的情形上演，痛批「很不尊重其他使用者」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她在13日搭乘高鐵時，隔壁乘客比較早下車，他卻將食用完的餐盒垃圾留在座位前的網袋中，用過的竹筷子還掉了一支到地上，她無言表示，「現在疫情關係，你吃過的便當和筷子沒戴手套誰敢動？換作你自己，會想坐有其他客人垃圾的座位嗎？」

該網友說，「每個月平均搭2次高鐵，都會有一樣的情形上演，每次看到離開座位沒有把後倒的椅背回復、沒有清空個人垃圾都覺得很不尊重其他使用者」。她也認為，「這是高鐵又不是飛機，你離開後還有別人上車要坐這位子啊！」雖然到站後會有清潔人員清掃，但在這途中仍會有其他旅客上車，不將垃圾帶下車非常沒有公德心。

其他網友則留言「我搭高鐵、火車或其他交通工具，我都會把垃圾帶走，而且下車之後，月台不都有垃圾桶給你丟嗎」、「個人道德問題，有人會處理自己的垃圾怕造成他人困擾，有人會認為處理垃圾是別人該做的工作」、「雖然到終點站都有清潔人員上車清理，但...若每個人都順手帶走垃圾的話，他們也可以輕鬆一點」。