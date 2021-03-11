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遭185公分男師重甩巴掌+踹15腳 國中生慘受「永久傷害」

聯合新聞網 / 綜合報導
現今社會風氣漸漸不鼓勵打罵教育，不過在過去，很多人是被「打著長大」的。 體罰示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
現今社會風氣漸漸不鼓勵打罵教育，不過在過去，很多人是被「打著長大」的。 體罰示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

現今社會風氣漸漸不鼓勵打罵教育，不過在過去，很多人是被「打著長大」的，而體罰如果太超過，真的會影響孩子的一生。就有網友近日分享20多年前，國中班上一名老師就連踹學生15次，造成對方「永久性的傷害」，文章曝光，也引發網友討論。

一名網友在PTT分享親身故事，指自己在20幾年前，就讀北部某私立國中，當時一名身高約185公分、體重約90公斤的男老師，上課進行到一半時，聊起自家兒子，因為兒子有點學習障礙，所以故事講著講著，氣氛也跟著凝重起來。

這時，班上有名同學突然跟隔壁桌的人竊竊私語，被老師看到後，老師也立刻把這名同學叫到講台去，質問對方「你剛剛說什麼？」而學生則回應「沒有啊！我跟他借眼鏡布」。

下一秒，只見老師用盡力氣甩這名學生一個耳光，並大喊「躺下來！」該名同學瞬間傻眼，也只好乖乖臥倒在地上，接著這名體格魁梧的老師開始踹學生，大約踹了15次左右，「我同學每被踩一腳，身體跟頭就撞到旁邊的桌椅而發出慘叫」。當時班上的孩子可能因為年紀小，面對突如其來的狀況不知如何是好，只能選擇沉默。

事發之後，學生也受到了「永久性的傷害」，而老師也被學校辭退，印象中也賠了幾十萬元。現在的原PO也說，自己已經當爸爸了，「回頭看這件事，如果是我自己的小孩遇到這種事情，不知道該有多心痛，唉」。

文章一出，讓許多網友感嘆，「脾氣火爆的，常常幻想人家笑他」、「80到90年代就一堆誇張的體罰啊！以現在標準肯定上新聞」、「以前我公立國中，桌椅亂飛，隨便毆打同學根本一堆」、「我71年次的，只能說那年代，這是日常；現在連罰寫也不行了，主客易位，怪物學生倒是一堆」、「我小學時遇過跟你類似的事情，瘋婆子上課突然在那哭夭照顧公公很累，我只是低頭看課本，她突然跑過來踹我桌子，罵我是不是在偷笑」。

也有人問原PO，這名同學受到了什麼「永久性傷害」；對方則回，「我是不太想講太具體，不然被他朋友猜到，但你可以猜看看，打巴掌可能會造成什麼傷害」。

PTT 體罰

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