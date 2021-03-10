月薪23K少年董「迷失自我」 她PO文超酸讓網友全笑瘋

許多年輕人剛起步薪水較低在所難免，所以很多年輕人抱持著勤儉的態度，不過有位月薪23K的網友表示，自己現在的薪水已經高到讓她「迷失自我」，花錢開始大手大腳，讓許多網友笑翻表示「羨慕！我買麥當勞薯條都不敢加大」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示，今年25歲年紀輕輕月薪就已經達到18000元，加上抽成甚至到23000元「現在這麼有錢，覺得不知道怎麼花了」，除此之外原PO還說，以前逛夜市最多就買一杯10塊錢飲料，現在敢喝拿鐵了，而且經常買到第二杯，更舉出其他「暴富」後的行為「吃泡麵現在還要必須加配菜」、「吃完奇多，都不舔手指直接去洗手了」、「咖啡凍的奶球都不舔撕開的封膜」。

對於自我膨脹的行為原PO感嘆，現在真的已經有點「迷失自我」，希望能回到初心，貼文一出引起許多網友共鳴表示「少年董的薪水果真是遙不可及」，更紛紛開始攀比起自己的奢侈生活「如果是我，吃滷肉飯都能多加五塊滷肉了」、「我的早餐點肉片跟鐵板麵分開點，那優越感才叫一個爽」、「我吃布丁都只舔那層膜，其它都直接丟了，妳有我奢侈？」、「我麥當勞直接中薯加大耶！應該也沒人像我一樣那麼有錢的」。

不過也有網友認真表示，雖然現在23K就能夠讓原PO滿足，但還是可以多存一些，畢竟年紀越大花費越大，以後的支出會更多，千萬不要因為貪圖一時的享樂，後悔年輕時沒存到什麼錢。