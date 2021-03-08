她買預付卡讓門市選號！一看竟是「078487」 內行曝真相

你會在意不好聽的數字諧音嗎？一名媽媽幫女兒辦預付卡，並拒絕門市店員辦月租的建議，結果拿到一組手機號碼，後面六個數字竟是「078487」，該名媽媽覺得數字不太好聽，好像「有被門市整的感覺」，貼文一出，引發網友討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，日前她幫女兒辦一組手機號碼，但考慮到女兒才小學二年級，只要辦預付卡就夠用了，但門市店員一直勸她辦月租方案，還說預付卡不能挑號碼。

原PO感到很古怪，「我以前買過...都有幾個號碼可以讓我選啊」，但也想說無所謂，就直接讓店員拿卡片給她。怎料，她回家一看發現，自己拿到一組尷尬的手機號碼，後面六個數字竟是「078487」，聽起來像「你擊敗X北七」，實在不好聽，原PO還因此被家人碎念一番。

原PO也表示，後來打電話給客服，對方說這次不能換號碼，要等效期到，讓她無言地說道，「為什麼有種被整的感覺」。

貼文一出，許多網友反而覺得這串數字更好記，「這組號碼很好啊，不能過戶不然就跟你買」、「我覺得很好記」、「好羨慕辦門號是這號碼，念的同時還能罵人多好」、「有差嗎？現在都用網路電話，根本不會撥手機號碼，而且都是紀錄在通訊錄內，根本不會按號碼」。

但有人認為，原PO真的被店員惡整，「預付卡可以選號碼的，前陣子才幫兒子辦而已...」、「確定可以選，但號碼都沒有很好，就選一個比較好記的」、「可以挑啊，可能是妳口氣不太好的關係，所以才弄妳」。也有網友表示，「門市遇到太多辦完預付卡就要轉出的，沒業績還要做白工，所以會這樣做也是正常的，要是你是門市人員，你也會這麼做」。