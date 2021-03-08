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他花140元點4份雞屁股「打開只有4顆」客服回：份量正確

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友透過外送點鹽酥雞，餐點份量卻非常少。圖／取自臉書
有網友透過外送點鹽酥雞，餐點份量卻非常少。圖／取自臉書

外送平台崛起，許多人吃飯仰賴外送，不過有時卻會出現黑心店家或惡意外送員，導致食物份量或品質出問題。有網友日前點了360元的鹽酥雞，其中包括4份雞屁股，要價140元，想不到餐點來了以後，餐點中竟然只有4顆雞屁股，向客服申訴後，對方竟瞎扯「此份量是正確的」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，他日前透過外送購買鹽酥雞，點了一份鹹酥雞60元、一份滷雞皮50元、一份百頁豆腐35元、一份四季豆40元、一份雞心35元、四份七里香（雞屁股）140元，總價360元。

有網友透過外送點鹽酥雞，餐點份量卻非常少。圖／取自臉書
有網友透過外送點鹽酥雞，餐點份量卻非常少。圖／取自臉書

想不到打開餐點一看，雞屁股只有4顆，從該網友貼出的照片來看，其他餐點的份量也很少，小小一袋就要360元。他無法置信，「一直以為自己不會遇到這種鳥事，今天卻被我遇到了，叫了四份七里香，結果只來了4顆，啊不然是一顆屁股35元嗎？」

該網友事後向外送平台客服申訴，對方卻回答「經查詢此份量是正確的哦」，他再問「4份等於4顆？」客服則回答「是的哦」，讓他非常傻眼，痛批這家間店我從此拒買，並透過照片公布店名。

有網友透過外送點鹽酥雞，餐點份量卻非常少。圖／取自臉書
有網友透過外送點鹽酥雞，餐點份量卻非常少。圖／取自臉書

其他網友則留言「四顆雞屁股140扯」、「是火雞屁股嗎」、「鑲金的屁屁」、「你那是吃到黃金屁股吧」、「140元4顆臭屁股還要那麼貴，這屁股是噴古龍水了漲價了嗎？貴婦等級的香雞屁股？」、「應該是4顆是一份，店家瞎，平台客服又回罐頭訊息」。

外送員 爆怨公社

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