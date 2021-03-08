長照中心月收55K他嚇壞 過來人試算曝：收費合理但付不起

台灣邁入高齡化與少子化社會，越來越多的老年人的照護問題，對於年輕一代而言是一大經濟壓力。有網友指出，台北市長照服務中心每月要價55K，她崩潰直言「沒1000萬誰敢退休？」對此有其他網友分析，算上生活費、外籍看護、居住費等，55K很合理，但下一代人恐難以支付。

一名網友在PTT發文表示，台北市新建置某間的長照服務中心每月要價55K，等於一年下來就要66萬元、10年要660萬元，現代人平均壽命80歲以上，他直言「沒存到1000萬元誰敢退休？」

另一名網友則在PTT回文，他表示家中有一名失智老人，膝下4名子女，老人每月有40K的生活費，試算每月花費，外籍看護23K、伙食費10K、看護吃住6K，這些零零總總就已快超過40K。

但若聘請外籍看護，家中還會多出一個人，等於居住空間受影響，若不想受此影響，需另找住處安頓看護，看護住處房租每月以10K計算，另外還需要人在一旁確認，避免看護偷懶或遇到無法處理的問題。該網友表示，長照中心可以省去上述費用，因此酌收55K很合理。

該網友表示，雖然55K的費用很合理，但下一代人恐怕支付不起這樣的消費，他認為，「政府真的應該推動安樂死合法化的問題，至少我自己願意簽這樣的同意書，我想失智以後活著與否對自己來說並沒有什麼意義，避免以後造成家人負擔，讓他們開心的生活才是我的願望」。