用外送折價券付款卻缺貨 他回賣場見「滿貨」怒：騙我付原價？

外送平台不只可以外送美食，更可以幫民眾外帶生鮮雜貨。不過，日前有一名網友表示使用「新客5折優惠券」訂購住家附近賣場的食品雜貨，但拿到後卻少了1樣商品，他只好無奈地親自到賣場退換貨，沒想到事後卻驚覺「居然被耍了」，文章曝光後引起網友熱烈討論。

原PO在PTT省錢板發文表示，某次使用外交平台「新客5折優惠券」購買某賣場的A、B兩款價格分別為204元及194元的花生醬，再加上一筆25元外送費，但他在點單結帳時忘了勾選「如果缺貨取消整筆訂單」的選項，怎知外送員送來後卻發現袋子裡只裝著A款花生醬，無奈之下他只好親自跑一趟賣場。

原PO到該賣場向服務人員小小抱怨「明明每次來都有看到，怎麼會缺貨？」只見對方竟「笑而不答」，他接著走向貨架區發現兩款商品確實都有庫存且貨量充足，更是放在視線容易看見的位置，原PO只好自己拿著花生醬親自到櫃台結帳，事後原PO突然意識到，「這樣就莫名浪費一張5折券了，不知道到底是被賣場還是外送平台玩弄了」。

貼文曝光後引起網友熱議，有人就批評賣場作法不老實，「通常都是賣場人員找貨吧，所以…」、「外送員不會經手挑貨，缺貨或是店內有貨卻不出，這應該是店家的問題吧」、「缺貨取消訂單基本上是寫好看的，所以店家缺貨還是可以不取消直接改數量」、「感覺像用優惠騙人下單，再故意假裝沒貨要人付原價？」、「撿貨是商家，明明就是不願賣外送，可能外送價比店內價便宜或要留一定存貨」。

不過，也有另一批網友認為外送平台的系統才是問題，「感覺就是系統有鬼」、「系統也有問題啊，為何缺貨就變原價，那麼多人申訴了，是不會改還是不想改」、「最早的時候就被弄過一次，後來有這個優惠我也不敢用」、「買過萊爾富一樣不可能缺貨的東西也缺貨，折價也沒用到」、「生鮮易腐壞的不能退…」。