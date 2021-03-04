外食族餐費1000元能用幾天？ 網曝真實開銷：物價漲太兇

現代人工作繁忙，許多人會選擇吃外食。一名網友是外食族，一天的餐費就要用到500元，兩天1000元就花完了，於是好奇「住台北的女孩，1000元可以用幾天？」，吸引許多網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他是外食族，餐餐都吃外食，早餐和午餐都花100元、晚餐則花150元加上飲料或咖啡和甜點150元，一天的餐錢就要500元，1000元用兩天就花完了，「以前覺得1000元可以用好幾天，現在則是一天用好幾千」，於是想問問住在台北的女孩，「1000元可以用幾天呢？」。

網友紛紛表示，「通常一天或半天就沒囉」、「節省點可稱3天吧...少吃點心&一天兩餐」、「正常上班族一天兩餐就很夠了，早餐跟點心省下來」、「只算餐費的話4天」、「2天～點心通常月初一次去大賣場買齊自己帶，飲料自己泡茶」、「早餐不吃、晚餐吃家裡，1000大概3～5天」。

有網友同意原po，「以前一餐只能接受4、50，1000是大錢可以花很久，最近一、兩年1000咻一下就花完，好恐怖」、「我跟你一樣，你還少算了偶爾的聚餐，當天如果有朋友聚會，一天直接噴掉1千」、「物價漲太兇，薪水變很薄，1000元像以前100元一樣，一下就花光了～」。

不過，有網友認為一天花500元餐錢太多，「好扯啊...1天500... 」、「早餐100是怎麼吃的？我早餐頂多一個三明治18元解決」、「一天可以吃500也是很厲害」、「好扯，一天500等於我兩天飯錢」，有網友則建議原po「你每天都吃甜點嗎！？這樣對身體不好的，至於吃正餐，只要是健康飲食，花錢買方便沒關係的」。