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花季亂象上演！地主「尿布撿不完」爆氣：明年封山不給賞花

聯合新聞網 / 綜合報導
櫻花季登場，花季亂象也上演。圖／取自臉書
櫻花季登場，花季亂象也上演。圖／取自臉書

一年一度的櫻花季登場，今年受到新冠肺炎影響，國人只能在台賞花，因此賞花人潮相當可觀。苗栗一名地主抱怨，花季亂象每年都在發生，亂停車、亂丟垃圾，還有人「拉花拍照」導致櫻花凋謝，垃圾、尿布多到撿不完，讓她爆氣直呼「明年櫻花季！我要封山不給大家賞花了」。

一名苗栗地主上月6日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她家位於協雲宮附近，周邊種植多棵櫻花樹，每年花季都會湧入賞花民眾。她表示，「花季亂象總是每年都在發生，大家貪圖方便的時候可否想想，別人把垃圾丟到你家，你會開心嗎？」

面對花季亂象，該網友生氣喊「你當山上都是你的停車場？一口氣塞住大家，然後開心去拍照，老是說『我停一下就好，拍一下照就走』，然後聽說車禍兩起！」

櫻花季登場，花季亂象也上演。圖／取自臉書
櫻花季登場，花季亂象也上演。圖／取自臉書

櫻花季登場，花季亂象也上演。圖／取自臉書
櫻花季登場，花季亂象也上演。圖／取自臉書

櫻花季登場，花季亂象也上演。圖／取自臉書
櫻花季登場，花季亂象也上演。圖／取自臉書

為避免賞花民眾亂丟垃圾，她也特地在農作物旁標示警語，想不到仍是滿地垃圾，她痛批「亂丟垃圾神明在看，台灣人水準可以高一點嗎？農民種水果很辛苦」，此外，還有人「拉花拍照」，導致櫻花凋謝，都讓她非常困擾。

該網友在上月25日再度發文，她崩潰表示「撿垃圾撿了一個月還是很多撿不完⋯⋯尤其是尿布真的撿不完，大家都把方便當隨便！」，並表示「明年櫻花季！我要封山不給大家賞花了，我順便封山也是剛好而已！」

其他網友則一面倒支持封山，留言「支持封+1，不然就圈起來收費參觀」、「不惜福，禍害子孫」、「沒有同理心的人很多」、「私人土地支持封，不然就要付清潔費，台灣人素質真的沒有比較好」。

櫻花季 賞花 爆怨公社

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