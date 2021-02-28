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2公里上坡太吃力！郵務士幫阿婆推回收車 這舉動讓他看了淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在一處上坡路段，看到一名郵差停下車來回頭幫老婆婆推推車，這一幕讓他看了很感動。 圖／翻攝自臉書「郵局郵政全民開講」
有網友在一處上坡路段，看到一名郵差停下車來回頭幫老婆婆推推車，這一幕讓他看了很感動。 圖／翻攝自臉書「郵局郵政全民開講」

無論刮風下雨，「綠衣天使」郵務士都盡責地穿梭大街小巷送信、送包裹，一名送貨員日前發現有位郵務士在一處上坡路段，幫一位年邁的老婆婆推著回收車，而老婆婆則在後頭緩慢地走著，送貨員原本不以為意，後來才知道這名郵務士是不捨老婆婆太辛苦，才回頭伸出援手，照片PO上臉書後獲得眾人讚揚「超暖心」。

這名送貨員在臉書「郵局郵政全民開講」PO出幾張照片，他說日前前往西湖送貨途中，在一處山區的上坡路段，看到一位郵務士在日正當中推著一台推車，上面堆滿回收物，後頭還有一名年邁的老婆婆慢慢地走著。一開始原PO不以為意，開了一段路後才發現這位郵務士是把自己的車停下來，然後回頭幫阿婆推推車上坡，這一幕讓原PO看了超感動，眼淚快要奪眶而出。

原PO還刻意調頭回去偷偷拍了照片和影片，並且上傳臉書讚揚，他表示「古人說：『勿以善小而不為』。我不認識這位郵務士先生和阿婆，只是這一幕讓我深深的感動：『人間自有真情在！』我希望看到這篇貼文的朋友們，能協助轉傳分享，最好能讓郵政單位表揚嘉獎這位平凡而偉大的郵務士先生！」

網友們看了也非常感動，「向這位綠衣天使致敬」、「助人為快樂之本，這位郵務士先生的行為讚啦」、「最美的風景就是傳播幸福散播愛的綠巨人」、「默默付出，是郵政人的精神，感佩啊」、「這是衡量表看不到的，郵政公司良好的形象，給人民信任，就是這些在外奔波的郵務士一點一滴累積，我以他為榮」、「已退休的我們也以你為榮，郵局工作真的辛苦，但還不忘行善，給您大大的讚」。

《ETtoday新聞雲》報導，這名江姓郵務士出面還原當天情形，原來當日信件已快要送完，剛好在這處上坡路段看到老婆婆在推回收車，辛苦的模樣讓他想到過世的奶奶，頓時心中非常不捨，才停車回頭幫忙。回收車將近20公斤，江姓郵務士花了50分鐘幫婆婆推了2公里上坡路段，才讓婆婆可以安心回家。

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