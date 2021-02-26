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果斷辭職追求新生活被酸爆！ 她回嗆：只為自己而活

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前在網路上分享自己決定辭職，享受新生活，引起許多網友留言討論。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友日前在網路上分享自己決定辭職，享受新生活，引起許多網友留言討論。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

多數人進入職場兢兢業業工作幾十年才能考慮退休，但有不少家境優渥、事業順利或靠投資賺進大把鈔票的人則是選擇提早退休享受人生。近日，有一名年輕網友分享自己果斷離職展開新生活，貼文一出，引發熱議。

一名女網友於昨日（25日)在Dcard上發文，表示自己在工作的某天被主管訓話完後，開始思考為何人要工作？如果是為了生活，自己身為獨生女，又秉持著不婚不生的主義，已經有父母留的房產，也有股票配息，只要搬到鄉下不隨便揮霍，就算不工作，也能自給自足了。

原PO認為，「人的生命其實很短暫，從小就為了找到好工作，從幼稚園開始讀書到大學甚至碩博士，花了20幾年在學習，還不是為了找好的工作，有幾個人是真心吸收知識而愉快？然後再花個40年工作到退休，接下來如果短命一點，可能活個10年就沒了，那人生也太慘」，也因為認為生命短暫，自己才決定果斷辭職。

原PO的理念引起許多人共鳴，「工作真的是在浪費生命」、「我也離職了，我也要過自由人生了」、「家裡條件好的，就學用錢滾錢就好，不用受鳥氣！」、「恭喜，想開了，人生開始精彩」、「被罵一罵就悟出人生的真理了，恭喜你！工作本來就是為了生活，都可以生活了幹嘛工作，不如找自己喜歡的事來做」、「我最近也這樣想，工作賺錢為了生活，但也因為這樣沒了生活」。

許多網友留言狠酸，「過幾年後爸媽發現生了啃老族把財產全捐了」、「沒有家人支援含淚都要幹下去啦」、「有錢人用被動收入過生活，窮人拚命工作維持社會的運轉」、「看了這篇終於明白社會上一堆沒用的人，吃我的健保，用我的納稅錢享受福利」、「呵呵，你要祈禱你爸爸媽媽都要健康的走，而不是有病的長壽」、「當爸媽一輩子的血汗錢，養出這種吸血蟲，枉然阿」、「講的好像有錢不用工作很了不起」。

原PO在收到負面留言後也更新文章反駁，「我是認真的，而且也不是在炫富，我計算過，現在平均配息每個月最少可以獲利2萬多，之後偶爾可以接接打工就好，戶頭也還有這幾年累積下來的錢，我本人沒什麼物慾，每個月開銷大概1萬出頭，父母也都退休了，他們的退休金跟存款夠他們自己用。我也沒說我一輩子不工作，我的不工作是為自己而活，做我自己想做的事，我沒說我想法一定是好的，但錢對我來說夠用了」。

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