寶寶出生收到紅包！婆婆要求「分一半」 媳婦傻眼：正常嗎

一名媽媽在網上抱怨，指出最近寶寶出生，所以收到婆婆朋友的紅包，但婆婆卻想抽走一半，讓她質疑「這是正常的嗎？」對此，網友們熱烈討論，但留言幾乎一面倒要原PO把紅包全數給婆婆。

原PO在匿名粉專《靠北婆婆2.0》發文指出，自己的孩子剛出生時，婆婆的朋友就發紅包祝賀，沒想到後來婆婆表示要抽走一半的錢，因為這是看在她的面子上包的。而原PO對於這樣的行為感到疑惑，「請問這樣正常嗎？」

對此，有網友認為婆婆愛計較，「都給她，省得以後埋怨說不停，而且對方生小孩也是由她還啊」、「整包給她，彌月回禮她自己付」、「誇張，大人跟小孩爭什麼紅包？都幾歲人了，這行為只讓人覺得婆婆小氣愛計較」、「哪有人抽一半的，要就全部都給她算了」。

不過也有留言緩頰，「婆婆拿整包也不過份」、「我會整包還給婆婆，畢竟那是她的人情」、「整包給她但會婉轉的說，因為之前或將來是她在跟朋友陪對，所以她的朋友包的，就讓她自己全權處理」。