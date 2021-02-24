她曝初次搭高鐵卻超緊張原因 網抱怨：真的擾民

台灣公共運輸系統日益進步，各地除了捷運、台鐵等交通工具外，高鐵因快速又方便，逐漸成為不少要南北通勤民眾的首選，其中連假期間，車票更是一票難求。不過，就有一名網友日前在網路上透露，初次搭乘高鐵時非常緊張，而慌張的理由也吸引許多網友討論，留言蓋起高樓。

一名就讀大學的女網友於上周六(20日)在Dcard上發文，表示星期五是第一次搭高鐵，因車票價格昂貴，又聽聞大學生能購買學生票，因此用學生優惠搭乘高鐵。不料上車沒多久，列車長在查票時發現原PO學生證上未蓋109學年度的註冊章，所以對原PO提出補票的要求。

而該名女網友也說明，「因為回程票我是跟去程一起買，回家的時候我就想說一樣用補票的方式，就不用退票再買，然後我就一路坐立不安等列車長來，等到現在列車長都還沒來，有種很心虛的感覺，可是我明明是大學生！這次教訓我會記得學生證要蓋註冊章」。

此文一出，許多網友回應，「我現在大三每次回去都搭高鐵也只被查過一次而已」、「我真的從來沒被驗過票欸！一個月都會搭六趟的說」、「通常很早搭高鐵和很晚搭高鐵，很容易查票，因為搭的人不多，會使用大學生優惠那幾個而已」、「妳如果心虛的話，可以下車後去補票」、「搭了N次只有被查過一次票，還是進站的時候查的」、「我的沒註冊章，可是去年我搭時，那時驗票的叫我給她看課表就好」、「想要便宜的票就請遵守規定，因為太多人逃票了」。

除此之外，此規定讓不少學生抱怨，「我之前也是沒蓋註冊章結果要補票，有點不爽，但這就是規定不能說什麼」、「現在很多學校都免蓋了，有些比較嚴格的要看在學證明，真的有夠麻煩」、「該說浪費資源嗎，印在學證明很浪費紙，真的不懂」、「為了防範偷買學生票的人，麻煩了很多學生」、「在學生網站出示證明，加上學生證也要是在學生才可以吧，真的擾民」、「我都直接避開高鐵不坐，又貴又麻煩」。

根據高鐵公司最新規定，購買學生票者搭乘時應攜帶在學學生證正本以備查驗，自2021/3/22起，若學生證未蓋當學期的註冊章或免蓋註冊章的學生證，須出示當學期「在學證明」作為輔助證明。