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惱了！她和家人玩夜市套圈圈 老闆突靠近低語要求「套後不套前」

聯合新聞網 / 綜合報導
套圈圈是許多大人、小孩都喜愛的遊戲。圖／聯合報系資料照
套圈圈是許多大人、小孩都喜愛的遊戲。圖／聯合報系資料照

套圈圈是許多人逛夜市時喜歡玩的小遊戲，手上拋出去圈圈大小不一，套中哪幾排的物品即可將該物帶回家，不過一名女網友近日卻在臉書社團爆怨公社po文指出，自己遇到了奇葩老闆，限定客人套圈圈還要「按照順序」，有不同的位置。

女網友說，她帶小孩跟爸爸去夜市玩套圈圈，總共套中三樣物品，「孫子點菜，阿公就一定會套中」，沒想到當她們要離開時，老闆突然靠近對她爸爸說，「先生，如果以後要來套，儘量都套後面一點的啦，前面的留給小孩套。」事後回想起來她仍舊滿懷疑問，她問其他網友們說，「是獎品中太多嗎？」、「還是前面不淮大人套？」、「如果有這規定，怎麼不寫個牌子說明呢？」

她表示，套圈圈本來就是爸爸的興趣，這次是因為孫子喜歡就套給他，不過才花了100元套中三樣小東西，目測成本也不會超過100元，要走之前還被老闆這樣講，原本逛夜市的心情也受到影響，如果照老闆的講法，乾脆直接寫「100元，獎品上限兩樣」好了。

她進一步補充，爸爸從年輕就是玩套圈圈的好手，套中一堆電器，但只會拎幾樣回家，其他則還給老闆，他喜歡套中的感覺，也喜歡身邊的人開心的感覺，不是那種會刁難老闆的客人，「我爸是客氣才套前面的小東西給孫子開心，真的拿出實力套後面的，還怕老闆受不了。」

不少網友看了就建議說「就繼續套前面的啊，看那個老闆臭臉」、「直接回他，孫子喜歡，我套給他們不對了？」、「這麼怕還做什麼生意？」、「再花100元套後面貴的東西，讓老闆閉嘴。」

然而也有人認為，不妨轉化個想法，老闆其實是希望前面的物品是給小朋友們的，若多套幾個走，吸引力就降低了，「而且老闆也請你套後面的，而不是不給你套，這樣雙方都互利。」

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