「長輩LINE通話都開擴音」讓他聽得很痛苦 網反揭這優點

隨著智慧型手機普及，通訊軟體LINE已成為民眾喜愛使用的社交管道，其中免費的語音通話功能，也是許多人常用的。不過近日就有網友PO文表示，長輩在接聽LINE語音通話時，都會開擴音，讓原PO超級崩潰，掀起網友熱議。

該名網友在PTT發文表示，真的是忍很久了，原本以為是長輩的手機爛、聽筒不好，結果換了一支新手機給長輩，「還是每次講LINE都開擴音講，在家也是、騎車也是、在外面也是」。

原PO不禁疑惑「開擴音真的有比較清楚嗎？在電話另一端的我聽得很痛苦耶，擴音是不是會斷斷續續的？有沒有長輩不喜歡用聽筒的八卦」。

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言「對，比較清楚」、「老了，聽力退化了」、「我也喜歡擴音啊...貼著耳朵講很不舒服」、「用擴音講電話，螢幕才不會沾油啊」、「不是工作和隱私談話的話，我也喜歡擴音」。