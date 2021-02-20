台積電爸爸包萬元紅包給8歲兒 他當場拆開數鈔甩地：太寒酸了

過年期間，除了大家團圓吃飯外，發紅包也是一大重頭戲，也是許多人最期待的部分。一名女網友以「每年過年都會刷新我的三觀」為題發文，過年家裡一名弟弟，收到了在台積電工作的爸爸給的一萬多元紅包，當場把紅包拆開，一張一張數，還直接嫌棄「蛤...才一萬多，也太寒酸了吧」，二話不說把紅包甩在地上，讓網友直呼「現在家庭教育堪憂」。

網友在Dcard發文，敘述過年期間一對父子的互動，一位爸爸在台積電工作的弟弟，爸爸今年過年時包了一萬多元給他，結果弟弟當場把紅包拆開，一張一張算包了多少，數了十幾張後， 嫌棄說出「蛤...才一萬多，也太寒酸了吧」，下一秒二話不說，就把紅包直接甩在地上，然後頭也不回地走回自己房間。

原po看到這個場景超級傻眼，因為那位弟弟今年才8歲，想想自己8歲還在吵著要看卡通，她也認為紅包只是過年一個吉利的象徵，不論包多少都是心意跟祝福，她也替這位孩子未來堪憂「弟弟前途無量啊，遏止社會亂源，從家庭教育開始，真感嘆他爸那時沒把他射在牆上，養小孩還不如養狗，我家狗狗還會坐下握手，還不會跟我頂嘴」。

此文一出也引起網友熱議「現在的家庭教育堪憂…很常看到現在的父母顧小孩的方式，都是丟台手機或平板就完事，基本禮儀也都沒教」、「8歲我還在吃棒棒糖欸」、「要是我的小孩直接打」、「我比較好奇他爸的反應」。

也有人認為「這感覺是父母平時工作太忙，沒時間陪伴孩子，就從物質上滿足他，久了就被寵壞了胃口變大了，孩子會變這樣父母也有責任，也該檢討，話說我爸也是包給我一萬，但我不會這樣不知足」。