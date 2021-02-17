以為蒼藍鴿道歉了？ 「端火鍋滑倒」影片2天爆增40萬點閱

近來網紅「愛莉莎莎」和台大醫師「蒼藍鴿」隔空互槓，最後是愛莉莎莎下架影片並道歉，但網上卻出現有人利用縮網址誤導網友觀看「端火鍋滑倒」影片，藉此惡作劇。網紅「四叉貓」劉宇就分享數據指出，這段「端火鍋滑倒」影片在短短2天內就收獲40萬點閱數。

實況主「統神」張家航近日被網友惡作劇，一段「端火鍋滑倒」影片中的男子準備將湯鍋端上瓦斯爐上時，卻不慎跌倒，由於影片中男子神似統神，於是網友將影片中男子倒地畫面再搭配統神哀嚎聲，使這段「統神面臨財務危機被迫兼差打工」影片瞬間爆紅，成為討論度極高的惡搞迷音。

早前統神開遊戲實況時，就有許多網友假借「斗內」之名，誘騙統神點開縮網址，怎知統神點開後卻見到自己被惡作劇的畫面，好幾次被惹怒飆髒話，但他也坦言相當無奈。

這段惡搞迷音被網友大肆討論，最近再度呼應時事搭配「蒼藍鴿向愛莉莎莎道歉了」標題，吸引網友點閱。網紅「四叉貓」劉宇就公開統計數據，指出2月13、14日分別有近20萬人次受騙點閱，等於2天就收獲約40萬觀看數。

網友們紛紛留言表示，「現在連結不是端火鍋我都會牙起來了」、「連原片主自己也被騙」、「你我不知道貢獻幾次了」、「笑死，什麼連結都是火鍋」。