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父驚覺兒「髮色」不對！網笑綠光罩頂、內行人曝最大原因

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現兒子頭髮顏色是褐色，開玩笑直言要驗DNA。圖／取自PTT
網友發現兒子頭髮顏色是褐色，開玩笑直言要驗DNA。圖／取自PTT

不是親生兒子？有網友貼出兒子照片，發現他長越大頭髮越來越接近褐色，五官也相當深邃，很像外國人的臉孔，讓他直言「我是不是該找時間去驗DNA了？」此文一出後引起熱議。事後他解釋，外婆家有個小孩，也是褐髮白皮膚，洋味很重，他自己也是皮膚很白，因此笑稱「應該不會是綠光啦」。網友則提醒他，有可能是營養不足的影響。

一名網友在PTT貼出數張兒子從小到大照片，他認為，兒子的頭髮顏色似乎越長大越接近褐色，不像一般台灣人是黑髮，且皮膚白皙，五官立體，好似外國人的臉孔，他直呼「這髮色現在連在室內都會發光，我是不是該找時間去驗DNA了？」

對此，其他網友留言「注意一下飲食均衡，我妹也是這樣，反正就欠什麼維生素之類，每天都是照健康福利署的每日飲食量來餵」、「混血兒不錯好好養大」、「臉為什麼也有點外國人感覺？」、「聽說營養不均衡也會這樣，你應該多注意他的飲食」、「髮絲細本來就會淺，長大就會黑了」也有人認為他將兒子照片貼上網不妥，留言「把孩子和老婆照片貼到網路上公審嗎？」

該網友事後再度出面發文解釋，「小時候外婆那邊長輩有個不出門的小孩，說是髮色褐色、白皮膚，一整個洋味。之後是外婆的親戚與嘉義的大戶結婚，和我一樣跑出了個髮色很特別的小孩，生父不相信，兩邊大家長鬧的很僵，還要我們女方去洗門風」。

該網友補充「我也是常會因為白皮膚被說很像外國人，我騎個腳踏車曬到脫一整層皮，一個禮拜後還是白皮膚，我兒子也跟我一樣白應該沒啥問題，總之應該不會是綠光」。他也說，「現在是老婆逼我去驗DNA，她也好奇我家到底混了多少血統」。

其他網友留言「你或老婆有荷蘭血統就有可能這樣，我朋友和他爹鬍子都會變褐色，但是頭髮是黑的」、「好啦，趕快去跪主機板，跪完後記得帶老婆去卡地亞專櫃逛啊」。

DNA 荷蘭 PTT

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