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有玄機？團圓桌下放火爐、鈔票 網友驚揭「阿公的秘密」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出自家的圍爐照，只見團圓桌下放了火爐、水壺以及一疊一疊的新鈔、舊紙鈔，引發討論。圖／取自《爆廢1公社》
網友貼出自家的圍爐照，只見團圓桌下放了火爐、水壺以及一疊一疊的新鈔、舊紙鈔，引發討論。圖／取自《爆廢1公社》

過年時親朋好友都會聚在一起吃年夜飯，期望新的一年能夠吉祥順利。近日，一名網友貼出自家的圍爐照，只見團圓桌下藏有玄機，不僅放了熊熊燃燒的火爐來燒水，一旁還有一疊又一疊的新鈔、舊紙鈔。奇特的景象引發討論，內行人也跳出來說明這個「阿公時代留下的傳統」。

原PO在《爆廢1公社》發文表示「團圓飯每年都吃到很晚」，並貼出兩張家人圍爐時的照片，只見桌上擺滿豐盛的菜餚，一家人樂融融的聚在餐桌前，一同享用美味的年夜飯。特別的是，桌底下卻藏有玄機，只見火爐上擺了個茶壺，周邊更分散著一疊又一疊的鈔票，除了常見的1000元及100元新鈔外，還有已經絕版的50元、100元的舊鈔票。他在文中提到，「大家都顧下面現金，阿公時代留下傳統，祝大家新年快樂」。

網友也對照片中的擺設感到驚喜，紛紛留言詢問原由「第一次看到」、「很好奇這是什麼習俗」、「為什麼要放錢？」、「所以之後要拿來發的？」，內行人也跳出來說明，「正港的，圍爐」、「早期鄉下過年都會這樣放錢幣之類、代表財運興旺、這戶人家是田橋仔代表」、「財源滾滾的意思，茶壺裡面應該有放銅板」、「放茶壺是正確的，這樣爐子的火就不會直接燒桌子，我家也是這樣」。

以傳統習俗來說，過年圍爐時需要在餐桌下擺一個火爐，且火爐需要放入炭火點燃，並在火爐四周放置多疊紙鈔，藉此象徵闔家團圓、一家興旺的意思，而現代許多家庭則改以火鍋替代。

過年時親朋好友都會聚在一起吃年夜飯，期望新的一年能夠吉祥順利。圖／取自《爆廢1公社》
過年時親朋好友都會聚在一起吃年夜飯，期望新的一年能夠吉祥順利。圖／取自《爆廢1公社》

春節 爆廢公社

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