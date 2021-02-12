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粗心兒誤把1000元丟洗衣機！秒變2000元 網：有「錢」途

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽相當崩潰，兒子竟粗心把1000元染成紅色，令她無奈表示，「洗錢不是這樣洗的」。圖／爆怨2公社
一名媽媽相當崩潰，兒子竟粗心把1000元染成紅色，令她無奈表示，「洗錢不是這樣洗的」。圖／爆怨2公社

正逢農曆春節，許多人會在充滿喜氣的日子裡穿戴「紅色」的服飾或配件，象徵吉祥、好運，但連鈔票都染成紅色可就太過火了，一名媽媽相當崩潰，兒子竟粗心把1000元染成紅色，令她無奈表示，「洗錢不是這樣洗的」。

一名網友在「爆怨2公社」發文，她無奈地表示，「可以讓我抱怨一下，我那沒神經的兒子嗎？」，原來是兒子洗衣服時忘記1000元鈔票拿起來，導致被紅色衣服染成紫色，看起來就像2000元，令原po相當傻眼，「雖然過年到了，也不用藍藍的1000硬要染成紫紅色的2000吧！」、「不說了，我先去打一下牆壁，孤單寂寞覺得冷…」，同時也好奇，鈔票是否還能用，引起不少網友討論。

網友紛紛爆笑表示，「真實的洗錢」、「偽裝成兩千了」、「這真的哭笑不得」、「兒子是人才」、「有『錢』途」、「欸，不得不說他染色技術很棒耶」、「紅到發紫！」、「3000變5000」、「瞬間翻漲一倍」、「超像2000元」。

有網友則解答，被染色的錢可以去銀行換，「這應該只能拿去銀行換，店家應該不敢收」、「其實洗的不錯看，好像可以拿去台灣銀行換～」、「還是可以用的，但是有人不收，可以去銀行換」、「自動櫃員機存款就可以了」。

洗錢 春節

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