便當店送錯餐外送員竟借筷子只交換主菜 網嗆：也太噁

現代人工作忙碌，許多公司都會統一團購午餐，其中便當既方便經濟又實惠，是許多上班族的最佳選擇。對於餐點的衛生也是許多民眾所在意的，一名網友今日在網路上抱怨公司所團購的便當店送錯餐，因此通知店家換回正確的餐點，不料外送員送來時不但只用塑膠袋裝食物，還跟客人借筷子交換主菜，然後將裝錯的主菜夾進袋子帶走，讓女網友覺得十分不衛生。此文一出，許多網友紛紛直呼傻眼，引發熱議。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》上發文透露，近日公司訂購台南一家知名便當店，中午時同事打開便當，發現自己下訂的鮭魚便當變成排骨便當，因此立刻告知店家並要求換回正確餐點。

然而，正當大家都想著店家會送來新的鮭魚飯並把送錯的排骨便當帶走時，卻發現外送員只帶著一片鮭魚前來並詢問是否有免洗筷可借，借到筷子後直接把送錯的排骨夾回袋內，再把帶來的鮭魚夾到原PO同事的便當盒裡。原PO還補充，該店家誇張的行徑讓公司決定直接拒絕再訂購。

許多網友紛紛留言批評便當店，「好噁也好扯」、「正常送錯的不是就請客人吃了嗎？拿回去會有很多疑慮吧！」、「這也太瞎，那塊排骨拿回去繼續賣不成？光是送錯的便當就不該取回了」、「怎麼樣也是請客人吃，退費或是給一個全新的。舊的在怎麼樣也不能取回了，以後誰敢買你的便當，吃到回收的都不知道」、「這會讓我懷疑，那片鮭魚是不是也是送錯然後以這種方式更換」。

除此之外，也有許多網友分享過類似的經驗，「今天我的店剛好發生一樣的狀況，客人點打拋炒飯，我送成打拋蓋飯，解決的方法就是再送兩份炒飯過去，蓋飯請他們吃」、「我家的做法是直接再送一個便當去」、「我之前遇過送錯的，店家直接再拿主菜過來然後說送錯的就招持了」、「我買早餐時老闆娘做錯，我單點草莓吐司，他做成花生吐司，結果他拿衛生紙擦掉花生醬，我當下直接說不要了」。