包紅包給女友是陋習？男爆怒 網揭風氣由來：出自虛榮心

一到過年就會想到「紅包」，而許多人也會包紅包給另一半。不過最近有網友指出，到底「為何要包紅包給女友？」更質疑這種風氣是從哪裡來的，引發網友熱烈討論。

原PO指出，只聽過紅包是包給長年照顧自己的長輩，或是跟自己比較熟、還沒出社會的長輩小孩，「包給女友這種弱智風氣哪裡來的？怎麼這幾年，一堆女的在SHOW男友包紅包給自己？」

原PO續指，當然也有雙方互包且金額差不多的例子，或是女生單方面被包，但是「極少有男生單方面被包紅包的」，質疑如果單方面收到紅包，不是應該要回包嗎？原PO也說，還有女生因為沒收到，跑去跟男友說，「誰誰誰男友給她紅包」，到底這是在包什麼意思的？這種風氣到底是哪裡來的？

對此，許多網友表示認同，「現在是女權的時代」、「平權都是假的，要的是特權」、「我還聽過要給年終的」、「反正錢是人家的，紅包白包的原意早就沒了，只代表錢」。

也有網友點出這種風氣的由來是出自「虛榮心」，「一個女生炫耀男友包紅包，其他女生看到就會開始要求自己 」、「通常女方要求，然後PO社群炫耀用的」、「好幾年前某版有人問『男友會包紅包嗎？』下面跟著附和，然後風氣就成形至今了」；不過也有網友說，這些例子不常見，自己甚至是第一次聽到，還是不要以偏概全比較好。