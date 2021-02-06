雞排妹性騷風波「翁立友到底錯在哪？」 網曝2關鍵：直接輸一半

近日藝人雞排妹（鄭家純）爆料，在主持尾牙時遭廠商業者和歌手翁立友性騷擾，昨（5）日翁立友舉行記者會說明，雞排妹還一度到場欲與對方對質，但記者會結束後翁立友就火速離開現場，讓雞排妹不但沒有見到本尊，還造成現場一片混亂，事情越演越烈。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，他認為翁立友在演藝圈混那麼久了，卻被一個女人搞到身敗名裂，不明白為何事情會走到今天這一步，於是就好奇詢問廣大網友「翁立友到底錯在哪？」

原PO在文中表示，翁立友作為金曲歌王，好歹也在演藝圈混了很久，卻被一個女藝人搞成這樣，如今記者會也開完了，但風向似乎還是沒有改變，也想知道翁立友在這事件當中「到底做錯了什麼？」希望有網友可以出面解答。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「就惹到不該惹的人」、「沒當醫生不夠帥」、「錯在長相」、「錯在惹錯人」、「錯在他是大咖金曲歌王，被蹭熱度」、「錯在翁不想使出大絕」、「口才差就是劣勢，相較於雞排口才真的比較好」、「沒城哥那樣有口才」。

也有部分網友分析，認為記者會派「孕婦」出來主持就已輸掉一半，「公司太廢，策略超差，還派孕婦出來講話，根本提油救火」、「不該開記者會，直接發聲明就夠了」、「孕婦那part就直接打趴了」、「公司公關團隊太笨了」、「不懂為何要開記者會，直接去法院對決就好了，還派孕婦出來」、「公司派孕婦真的很不應該」、「只敢靠媽媽、靠孕婦在前面講話，不敢挺起腰桿當面澄清」、「不會請好的公關公司」。

更有網友分析記者會時翁立友表現的太「心虛」，「記者會那樣講話，就一副心虛的樣子，當然沒有人會相信」、「記者會戰鬥力太弱」、「不夠果斷，如果態度明白乾脆，很多人一定都挺他」、「講話要講重點，跟好好斷句」、「錯就錯在太不會講話」、「打悲情牌太弱了，感覺就像是在逃避」、「錯在不敢直球對決，看起來就心虛了」。