訂雞腿便當一開驚見「配菜4大天王」她崩潰：這機率有多高

便當是平民美食，花小錢就能吃主菜和配菜，可以享受到均衡的一餐，是不少上班族的首選，但是有些便當沒辦法自己挑菜色，有可能拿到自己不喜歡的食物，有一名網友點了一個雞腿便當，結果裡面菜色剛好是自己不愛吃的「4大天王」，讓她崩潰的問「這4種菜同時在一起的機率有多高？」

網友在臉書「爆廢公社二館」發文，表示自己晚上加班時後叫了一個雞腿便當，很期待的打開蓋子後，看了一下裡面的菜後臉色一變，竟然是心目中不敢吃的「4大天王」，分別是「茄子香菜」、「青椒」、「苦瓜」、「紅蘿蔔蛋」，讓她崩潰喊「這4種菜同時在一起的機率有多高？」

配菜分別是香菜茄子、青椒、苦瓜、紅蘿蔔蛋。 圖／爆廢公社二館

其他網友看了也笑翻，紛紛回應「4個都不行」、「老闆太酷了，四大天王全中」、「絕配了，哈哈哈，可以叫地獄雞腿便當」、「這四道很難吃到...大部份都高麗菜、豆芽菜、豆干，老闆超佛心的...」、「這個便當我不行（當然雞腿可以)」、「茄子還加香菜，也太刺激了吧...」、「這個便當我只會吃雞腿」。

也有人認為「這樣size的雞腿，其它是什麼配菜我都沒差了」、「看來，你還沒很餓！真的餓了你就會吃了！」、「老闆也想知道，遇到你這種人機率有多高吧，竟然都不吃、「不太挑食，餓了都喜歡吃」、「每種顏色的青菜都有了，這便當很營養」。