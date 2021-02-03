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知名麵包店結帳竟變2倍！店員理由讓她氣炸... 網：低級手法
台灣人愛吃麵包，方便又美味，大街小巷隨處可見麵包店，日前一名網友爆料知名連鎖麵包店疑強迫推銷，店家將2個肉鬆麵包包裝在一起，售價標示18元，結果櫃台結帳後才發現是一個麵包18元，2個是36元，讓他氣得直呼「你們這樣賣麵包對嗎？」
原po在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前買麵包時，看到2個小小的肉鬆麵包裝在一個袋子內，標價打18元，不以為意拿去結帳，結果店員卻打了2次18元，他當場告知對方，心想應該只是重複打錯，沒想到店員竟回他「那個一個18元，一袋有2個所以是36元」，讓原po相當傻眼。
這樣的行銷手法實在讓原po無法接受，馬上請店員退掉麵包，並直問「妳上面只打了18元，而且妳們2個裝一起，客人如果買多一點也許不會發現，但是妳們這樣賣麵包對嗎？」，由於太過生氣忍不住發文詢問網友「是我太龜毛還是她們這種手段很正常呢？」
貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「18吧，不然為啥裝一起」、「低級手法」、「正常人都會認為是這樣一袋是18元」、「如果是一個18元應該是各別包裝，倘若只買一個，那另外一個不就要丟在外面嗎？那是店家強迫行銷手法無誤」、「之前去買麵包，都會標1個多少，裝一起2個以上會標便宜幾塊的價錢，這強迫買」。
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