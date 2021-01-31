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男花3700元吃A5和牛 一見油花絕望了...網直呼「太扯」

聯合新聞網 / 綜合報導
原po花3700元點的A5日本和牛。圖／翻攝自「爆廢1公社」
原po花3700元點的A5日本和牛。圖／翻攝自「爆廢1公社」

喜歡吃牛肉的老饕們都知道和牛其獨特的味道與質感讓人唇齒難忘，雖然美味但頂級和牛要價不斐，日前一名男子到高雄某餐廳，花3700元點了一份頂級日本A5和牛套餐，送上來的牛肉卻讓他大大傻眼，絕望到不行，直呼「雷爆了」。

原po在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，高雄有一家新開幕的餐廳，和姐姐立刻跑去嘗鮮，結果卻讓他大失所望，因為他花了3700元點了一份日本A5和牛套餐，送上的牛肉品質卻完全不像和牛該有的標準，讓他怒氣滿滿說道「這是A5和牛？我不信！連混充和牛都這樣，人生第一次爆氣貼文」。

從原po附上的照片可見，盤子上的牛肉看起來像退冰後軟爛出水的樣子，賣相十分不佳，且油花分布也不均勻，僅可以看見牛肉邊邊有一條油花。據了解，高級和牛是因為油花比其他品種的牛肉多，加上分布平均細緻，才會有入口即化、鮮嫩多汁的口感。

原po接著表示，長這麼大第一次幾乎都沒把食物吃完就離開，沒想到後續店家竟聯絡上他，希望他能再回去品嘗一次，但由於第一次已經有糟糕的體驗，讓他不太敢再去，直言「再讓我吃一次這種肉我真的會翻桌」。

貼文一出引起熱議，大批網友看到照片都直搖頭回應「這油花還真不像」、「『錢都』的大眾牛還看起來比較好吃」、「我還以為是豬的里肌肉」、「A貨」、「這也太假」、「那隻牛的名字叫A5吧」、「黃昏市場買的都比這漂亮多了」、「有誇張到」、「我還以為上圖是吃平價火鍋，原來是和牛」。

爆廢公社 日本和牛

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