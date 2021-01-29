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疫情擴散引恐慌？ 女護理師嘆男友爸不讓兩人見面

聯合新聞網 / 綜合報導
一名護理師日前在臉書上透露，因近期爆發護理人員群聚感染，男友爸希望兒子不要來找她，讓她十分受傷。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名護理師日前在臉書上透露，因近期爆發護理人員群聚感染，男友爸希望兒子不要來找她，讓她十分受傷。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

近日台灣本土疫情升溫，衛福部立桃園醫院醫護人員爆發群聚感染事件，中央疫情指揮中心宣布大規模隔離，導致許多民眾擔心疫情擴散，人心惶惶。一名女護理師日前在網路上感傷透露，因從事醫護相關職業，男友的爸爸要求兩人別見面，讓她十分傷心。此文一出，許多網友紛紛在網上討論，給醫護人員打氣。

一名女護理師在前天(27日)晚間在臉書群組「靠北護理師」上分享，自己在醫院上班，男友的爸爸看疫情日益嚴重，擔心可能有桃園醫院的醫護人員群聚感染事件又發生，為了保險起見，希望兒子不要去找女友。該護理師表示雖可以理解，但心裡難免還是會五味雜陳，不太舒服。

網友們紛紛在文章下方憤怒表示，「個人認為就放生吧，未來不會跟妳們一起共患難，太現實了」、「下一個男人會更好」、「這種的放生對自己比較好，我們值得更好的人」、「男友的爸爸生病也請不要去醫院，醫院太危險了，待在家裡休息自然就會好了」、「很好，以後他家的誰誰誰病了也別來找妳求關說」、「還好只是男朋友還沒結婚」。

但也有網友可以理解原PO男友爸爸的想法，希望這名護理師別想太多，「心裡會不舒服，換位思考一下就會理解這也是人之常情啊！只能說醫護人員必須面對這些！久了妳就會習慣了」、「沒事，我的媽媽也叫我（醫護人員）不要去找男朋友（桃園），不用想太多」、「不要想太多啦，我現在回家之前，都會問我媽洗過澡沒，因為我媽桃園人」、「很正常的反應阿」。

醫護人員 護理師 疫情 部立桃園醫院

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