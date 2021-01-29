他分享高價火鍋「日本象拔蚌、法國藍龍蝦」 網嗆：這鍋要花一萬？

寒流不斷侵襲台灣，熱呼呼的火鍋是許多民眾在冬天的必吃食物，因此價格百元起的小火鍋、日式個人涮涮鍋，吃到飽的火鍋店在冬季時常大排長龍，十分受歡迎。然而每家火鍋店的食材會依不同價格有所不同，日前一名網友在網路上分享一家高達一萬元火鍋的菜單，沒想到該火鍋的食材卻被網友們怒嗆，引起許多人前來討論。

一名網友日前在網路論壇PTT八卦板上以標題「吃一萬元的火鍋算財富自由了嗎？」發文表示，「以前常有南部人說，上來北部打拚，就是要可以不看價位也擁有點下去的能力，是不是可以點選一萬元火鍋當晚餐，就算是財富自由了？有八卦嗎？」，這名網友附上菜單截圖，有「日本象拔蚌」、「日本干貝」和「法國藍龍蝦」等高級料理，然而該菜單卻被大量網友洗版直呼太扯。

只見一萬元火鍋菜單中，龍蝦、象拔蚌等高級食材都只有半隻，讓網友直呼不值一萬元。圖擷自 PTT

許多網友紛紛留言表示1萬元龍蝦才半隻很誇張，「這菜單，出1萬煮火鍋，不是盤子就是傻子」、「花了那麼多錢結果龍蝦象拔蚌各半隻」、「只給半隻是不是看不起我」、「藍龍台灣是比較貴，但也沒這麼貴」、「半隻龍蝦，干貝才1顆，這盤子套餐吧」、「幾百塊材料費花1萬」、「法國藍龍蝦，我Google，1隻才1380」、「海鮮餐廳1萬就吃的很好了，真盤」。

還有網友認為百元火鍋就能吃的好了，無需吃到一萬元的火鍋，「這麼冷，要吃火鍋，130元的就夠了」、「這麼好的食材拿來煮火鍋？」、「不管是三媽、麗媽、鍋賣局、大呼過癮、或錢都，只要130就能吃好了」。

有人覺得重點還是在於是否真材實料，「火鍋說穿就吃食材新鮮度而已」、「去市場看看，明蝦干貝現在都漲價」、「日本和牛如果是真的A5等級，那2盤也不少錢」。