一口吞注意！草莓咬下驚見「小蟲鑽出」 網大驚：第一次看到

冬天正值草莓季，除了可以在草莓園採摘購買之外，許多賣場也引進新鮮的草莓供民眾選購，但儘管有品管把關，享用之餘還是要張大眼睛注意。就有網友分享，一口咬下購買的草莓，驚見「小蟲鑽出」，文章發布後，引起熱烈討論。

一名網友於社團《好市多 商品經驗老實說》上發文表示，她趁著草莓旺季，日前於知名連鎖賣場購入兩盒新鮮草莓，不料當洗好草莓享用時，一口咬下卻驚見「綠色小蟲」，讓原PO大驚失色。對此她也表示，只是剛好買到有蟲的草莓，不會拿去賣場退貨，同時也安慰自己「農坊的農藥有控制，提醒大家食用小心，千萬不要一口吞入，我先去緩緩受驚的心情了…」。

網友們紛紛留言表示，「好大的蟲！看照片就快嚇傻了」、「決定以後都先咬一半看裡面再吃下去」、「雞皮疙瘩…原來草莓也有蟲，都一口吃的」、「原來草莓也會有蟲」、「我都一口吞啊！我的媽呀」、「還好沒有把蟲咬一半才發現」、「天啊，真是開眼界了，我的老天爺」、「第一次看到草莓有蟲！」、「我有心理陰影了」、「好餓的毛毛蟲現實版」。

但也有網友詼諧表示，「買草莓送蟲！賺了」、「對不起，我笑了！妳太厲害了」、「確實有機，補充蛋白質」。