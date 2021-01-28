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他30歲去學餐吃飯怕丟臉 網：竹科員工都整團去

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友想出節省開支的方法，就是每天下班後到大學的學生餐廳吃飯，但是怕很丟臉，於是想問問網友的想法。 圖／ingimage
一名網友想出節省開支的方法，就是每天下班後到大學的學生餐廳吃飯，但是怕很丟臉，於是想問問網友的想法。 圖／ingimage

北漂工作開銷相當大，一餐吃到破百元是常有的事，為了省錢會想出各種方法。一名網友想出節省開支的方法，就是每天下班後到大學的學生餐廳吃飯，但是很怕被大學生發現自己不是學生很丟臉，於是想問問網友的想法。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他為了節省開銷想到了一個方法，就是每天下班後到學校的學生餐廳去吃飯，因為比外面的餐廳便宜太多了，但是畢竟自己已30歲，畢業好幾年了、外表也是社會人士的樣子，很怕被旁邊的大學生嫌棄，於是想問問網友們，有沒有做過這種事、是否會覺得丟臉。

網友紛紛表示，不會有人去注意用餐的人是否是學生「那本來就沒有限制校外人士去啊，你自己想東想西幹嘛」、「不會，沒人認識你」、「還有碩博士/助理教授在那邊吃飯，30歲很安全吧」、「其實也還好吧，穿得體一點搞不好以為是哪個系的」、「沒實名制入校之前，本來就一堆外人去，根本不差你一個」、「其實還有一些公部門的餐廳也不錯，立法院、巿議會、巿政府」。

有網友則表示，許多校外人士也常去學餐吃飯，「交大學餐中午都整團整團的竹科員工」、「台科自助餐平時都嘛一堆外面來的在吃」、「很常見阿，台大學餐一堆運將大哥去吃」、「不會，我也常去台大吃」、「不會，辦公室同仁常常套裝到附近學餐吃午餐」、「不會啊，常看到民眾運動後順便去吃飯的」、「常去清交混飯吃，而且這兩間學校的全家都是雙口味冰淇淋」、「台大學餐校外價格高超多，交大學餐中午一堆園區的來買，排隊都要排超久…」。

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